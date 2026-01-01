Postavite TeslaMate jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirani zapisivač podataka za vašu Teslu koji bilježi svaku vožnju, punjenje i statistiku putovanja s prekrasnim Grafana nadzornim pločama.
Odaberite VPS plan za TeslaMate
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TeslaMate
TeslaMate je open-source zapisivač podataka za vlasnike Tesle koji se povezuje na Teslin API, kontinuirano prikuplja telemetriju vašeg automobila i pohranjuje svaku vožnju, punjenje, softversko ažuriranje i događaj mirovanja u PostgreSQL bazu podataka. Izgrađen oko čiste Phoenix web aplikacije i namjenske Grafana instance s dva tuceta unaprijed izgrađenih nadzornih ploča, daje vam povijesni uvid u učinkovitost, degradaciju baterije, troškove punjenja i navike vožnje koje Tesla aplikacija ne prikazuje.
Samostalno hostiranje TeslaMatea na vašem VPS-u čuva svaki kilometar podataka o vožnji privatnim — bez usluge analitike treće strane koja bi prikupljala vaše lokacije putovanja, povijest punjenja ili obrasce buđenja. Uključeni PostgreSQL, Grafana i MQTT broker u potpunosti rade na vašem VPS-u, a vi se prijavljujete na TeslaMate jednom sa svojim Tesla računom kako biste započeli prikupljanje podataka.
TeslaMate ključne značajke
Zapisivanje vožnje i punjenja
Kontinuirano anketiranje bilježi svaku vožnju, sesiju punjenja, ažuriranje softvera i parkirani događaj s preciznim početnim i završnim vremenskim oznakama i lokacijama.
Unaprijed izgrađene Grafana nadzorne ploče
Dva tuceta nadzornih ploča vizualiziraju učinkovitost, domet, troškove punjenja, trošenje guma i degradaciju baterije odmah po instalaciji — nije potrebno postavljanje Grafane.
Putovanje i razrješavanje adrese
Reverzno geokodiranje pretvara sirove GPS koordinate u imenovane adrese, tako da povijest putovanja prikazuje stvarne nazive mjesta, a ne koordinate.
Praćenje zdravlja baterije
Grafikoni dugoročne degradacije baterije i predviđeni gubitak kapaciteta pomažu vam donijeti informirane odluke o zamjeni ili zahtjevima za jamstvo.
Izvješća o troškovima naplate
Konfigurirajte tarife po lokaciji za izračun točnih troškova punjenja po sesiji, procjena mjesečnih računa i ušteda u odnosu na benzin.
MQTT integracija
Trenutno stanje automobila objavljeno putem MQTT-a integrira se s Home Assistantom, openHAB-om ili bilo kojom platformom za automatizaciju doma koja podržava MQTT.
Zašto pokrenuti TeslaMate na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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