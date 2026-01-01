TeslaMate je open-source zapisivač podataka za vlasnike Tesle koji se povezuje na Teslin API, kontinuirano prikuplja telemetriju vašeg automobila i pohranjuje svaku vožnju, punjenje, softversko ažuriranje i događaj mirovanja u PostgreSQL bazu podataka. Izgrađen oko čiste Phoenix web aplikacije i namjenske Grafana instance s dva tuceta unaprijed izgrađenih nadzornih ploča, daje vam povijesni uvid u učinkovitost, degradaciju baterije, troškove punjenja i navike vožnje koje Tesla aplikacija ne prikazuje.

Samostalno hostiranje TeslaMatea na vašem VPS-u čuva svaki kilometar podataka o vožnji privatnim — bez usluge analitike treće strane koja bi prikupljala vaše lokacije putovanja, povijest punjenja ili obrasce buđenja. Uključeni PostgreSQL, Grafana i MQTT broker u potpunosti rade na vašem VPS-u, a vi se prijavljujete na TeslaMate jednom sa svojim Tesla računom kako biste započeli prikupljanje podataka.