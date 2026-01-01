Do 69% popusta za Errbit

Postavite Errbit uz instalaciju jednim klikom.

Samohostiran hvatač pogrešaka kompatibilan s Airbrakeom za Ruby, Rails, Python, JavaScript i PHP aplikacije.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Errbit uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Errbit

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Errbit

Errbit je alat za praćenje pogrešaka otvorenog koda napravljen da bude izravna zamjena za Airbrake API. Bilo koji Airbrake-kompatibilan notifikator — uključujući službeni gem za Ruby i Rails, airbrake-js za preglednik i Node, te biblioteke zajednice za Python, PHP i ostalo — može se usmjeriti na vašu Errbit instancu umjesto na SaaS krajnju točku i odmah početi streamati iznimke, tragove stoga i kontekst zahtjeva u jedinstvenu nadzornu ploču.

Samostalno hostiranje Errbit-a na VPS-u drži potpune tragove stoga, korisničke detalje i ispise parametara pod vašom kontrolom, umjesto da osjetljive produkcijske podatke predate usluzi treće strane. Errbit grupira duplicirane obavijesti u pojedinačne zapise pogrešaka, podržava pravila obavijesti po aplikaciji i integrira se s GitHubom, GitLabom i drugim sustavima za praćenje problema tako da greške teku izravno iz produkcije u vaš postojeći radni tijek.

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Što možete izgraditi uz {name}

Errbit ključne značajke

Airbrake API kompatibilan

Usmjerite bilo koji postojeći Airbrake notifikator na Errbit bez promjena koda — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP i biblioteke zajednice sve rade odmah po instalaciji.

Pametno grupiranje pogrešaka

Konfigurabilno otiskivanje prstiju deduplicira identične iznimke kroz implementacije, okruženja i instance tako da djelujete na temeljne uzroke umjesto ponavljajuće buke.

Višeaplikacijska izolacija

Pratite pogreške iz mnogih usluga u jednoj Errbit instanci, s okruženjima po aplikaciji, nadzornicima, pragovima obavijesti i kontrolama pristupa.

Integracija sustava za praćenje problema

Stvorite GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine i Trac probleme izravno iz Errbit pogreške kako bi greške u produkciji bile vidljive u vašem postojećem tijeku rada.

OAuth i LDAP prijava

Autentificirajte korisnike putem GitHub-a, Google-a ili LDAP-a i dodijelite račune iz vaše GitHub organizacije bez upravljanja zasebnim spremištem identiteta.

E-pošta i webhook upozorenja

Obavijestite promatrače e-poštom o konfigurabilnim pragovima pojavljivanja i šaljite obavijesti na Slack, HipChat, Campfire ili prilagođene webhooks za timove orijentirane na chat.

Zašto pokrenuti Errbit na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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