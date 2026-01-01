Errbit je alat za praćenje pogrešaka otvorenog koda napravljen da bude izravna zamjena za Airbrake API. Bilo koji Airbrake-kompatibilan notifikator — uključujući službeni gem za Ruby i Rails, airbrake-js za preglednik i Node, te biblioteke zajednice za Python, PHP i ostalo — može se usmjeriti na vašu Errbit instancu umjesto na SaaS krajnju točku i odmah početi streamati iznimke, tragove stoga i kontekst zahtjeva u jedinstvenu nadzornu ploču.

Samostalno hostiranje Errbit-a na VPS-u drži potpune tragove stoga, korisničke detalje i ispise parametara pod vašom kontrolom, umjesto da osjetljive produkcijske podatke predate usluzi treće strane. Errbit grupira duplicirane obavijesti u pojedinačne zapise pogrešaka, podržava pravila obavijesti po aplikaciji i integrira se s GitHubom, GitLabom i drugim sustavima za praćenje problema tako da greške teku izravno iz produkcije u vaš postojeći radni tijek.