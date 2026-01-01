Postavite Errbit uz instalaciju jednim klikom.
Samohostiran hvatač pogrešaka kompatibilan s Airbrakeom za Ruby, Rails, Python, JavaScript i PHP aplikacije.
Odaberite VPS plan za Errbit
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Errbit
Errbit je alat za praćenje pogrešaka otvorenog koda napravljen da bude izravna zamjena za Airbrake API. Bilo koji Airbrake-kompatibilan notifikator — uključujući službeni gem za Ruby i Rails, airbrake-js za preglednik i Node, te biblioteke zajednice za Python, PHP i ostalo — može se usmjeriti na vašu Errbit instancu umjesto na SaaS krajnju točku i odmah početi streamati iznimke, tragove stoga i kontekst zahtjeva u jedinstvenu nadzornu ploču.
Samostalno hostiranje Errbit-a na VPS-u drži potpune tragove stoga, korisničke detalje i ispise parametara pod vašom kontrolom, umjesto da osjetljive produkcijske podatke predate usluzi treće strane. Errbit grupira duplicirane obavijesti u pojedinačne zapise pogrešaka, podržava pravila obavijesti po aplikaciji i integrira se s GitHubom, GitLabom i drugim sustavima za praćenje problema tako da greške teku izravno iz produkcije u vaš postojeći radni tijek.
Errbit ključne značajke
Airbrake API kompatibilan
Usmjerite bilo koji postojeći Airbrake notifikator na Errbit bez promjena koda — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP i biblioteke zajednice sve rade odmah po instalaciji.
Pametno grupiranje pogrešaka
Konfigurabilno otiskivanje prstiju deduplicira identične iznimke kroz implementacije, okruženja i instance tako da djelujete na temeljne uzroke umjesto ponavljajuće buke.
Višeaplikacijska izolacija
Pratite pogreške iz mnogih usluga u jednoj Errbit instanci, s okruženjima po aplikaciji, nadzornicima, pragovima obavijesti i kontrolama pristupa.
Integracija sustava za praćenje problema
Stvorite GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine i Trac probleme izravno iz Errbit pogreške kako bi greške u produkciji bile vidljive u vašem postojećem tijeku rada.
OAuth i LDAP prijava
Autentificirajte korisnike putem GitHub-a, Google-a ili LDAP-a i dodijelite račune iz vaše GitHub organizacije bez upravljanja zasebnim spremištem identiteta.
E-pošta i webhook upozorenja
Obavijestite promatrače e-poštom o konfigurabilnim pragovima pojavljivanja i šaljite obavijesti na Slack, HipChat, Campfire ili prilagođene webhooks za timove orijentirane na chat.
Zašto pokrenuti Errbit na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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