OneTimeSecret vam omogućuje dijeljenje osjetljivih informacija — lozinki, API ključeva, privatnih poruka — putem poveznica koje se samouništavaju nakon jednog pregleda. Nakon što primatelj otvori poveznicu, tajna se trajno briše s poslužitelja, ne ostavljajući nikakav trag.

Samostalno hostiranje OneTimeSecreta na vlastitom VPS-u znači da dijeljene tajne nikada ne dolaze u dodir s infrastrukturom trećih strana. vi kontrolirate enkripciju, politike zadržavanja i zapise pristupa, što ga čini idealnim za timove koji rukuju vjerodajnicama, podacima o klijentima ili bilo kojim informacijama preosjetljivim za e-poštu ili chat.