Postavite OneTimeSecret instalacijom jednim klikom.
Podijelite lozinke i osjetljive podatke putem samouništavajućih poveznica koje se mogu pogledati samo jednom.
Odaberite VPS plan za OneTimeSecret
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OneTimeSecret
OneTimeSecret vam omogućuje dijeljenje osjetljivih informacija — lozinki, API ključeva, privatnih poruka — putem poveznica koje se samouništavaju nakon jednog pregleda. Nakon što primatelj otvori poveznicu, tajna se trajno briše s poslužitelja, ne ostavljajući nikakav trag.
Samostalno hostiranje OneTimeSecreta na vlastitom VPS-u znači da dijeljene tajne nikada ne dolaze u dodir s infrastrukturom trećih strana. vi kontrolirate enkripciju, politike zadržavanja i zapise pristupa, što ga čini idealnim za timove koji rukuju vjerodajnicama, podacima o klijentima ili bilo kojim informacijama preosjetljivim za e-poštu ili chat.
OneTimeSecret ključne značajke
Samouništavajuće veze
Svaka tajna se briše odmah nakon prvog pregleda, čime se osigurava da se osjetljivim podacima ne može ponovno pristupiti.
Zaštita zaporkom
Dodajte opcionalnu pristupnu frazu tako da samo namjeravani primatelj može dešifrirati i pročitati tajnu.
Podesivi istek
Postavite tajne da automatski isteknu nakon minuta, sati ili dana, čak i ako nikada nisu otvorene.
Nije potrebna registracija
Svatko može stvarati i primati tajne bez stvaranja računa, olakšavajući brzo dijeljenje.
Podrška za administratorski račun
Registrirajte administratorski račun pri prvom posjetu za praćenje korištenja i upravljanje instancom putem web sučelja.
Zašto pokrenuti OneTimeSecret na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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