Do 69% popusta za DumbPad

Postavite DumbPad instalacijom jednim klikom.

Nevjerojatno jednostavan, samostalno hostiran dijeljeni blok za bilješke s kolaboracijom u stvarnom vremenu, pregledom Markdowna, nejasnim pretraživanjem i opcionalnom PIN zaštitom.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite DumbPad instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za DumbPad

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz DumbPad

DumbPad je namjerno minimalistička, samostalno hostana aplikacija za bilješke s DumbWare.io, izgrađena oko ideje da brzi dijeljeni tekst rijetko treba račune, baze podataka ili bilo kakvu složenost koja dolazi s potpunim paketima za suradnju. Bilješke se pohranjuju kao obične datoteke na disku, čineći sigurnosne kopije kopiranjem jedne datoteke, a migracije trivijalnima.

Više korisnika može uređivati istu bilješku u stvarnom vremenu, pretraživati bilješke s fuzzy matchingom i pregledavati markdown s upozorenjima, tablicama i blokovima koda s istaknutom sintaksom u stilu GitHub-a. Opcionalna 4-10 znamenkasta PIN zaštita osigurava pristup na dijeljenim poslužiteljima, dok podrška za progresivne web aplikacije (PWA) omogućuje instalaciju DumbPada na bilo koji uređaj za offline pristup. Samostalno hostanje na VPS-u čuva vaše bilješke privatnima, dostupnima iz svakog preglednika i bez promjena usluga trećih strana.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

DumbPad ključne značajke

Suradnja u stvarnom vremenu

Više korisnika može istovremeno uređivati istu bilježnicu s promjenama sinkroniziranim na svim povezanim preglednicima.

Markdown s pregledima

Prikazujte blokove upozorenja u stilu GitHub-a, proširene tablice, sintaksno istaknuti kod i sklopive detalje izravno unutar uređivača.

Fuzzy pretraživanje

Trenutačno pronađite bilo koju bilježnicu pretraživanjem i naziva datoteka i cijelog sadržaja datoteka uz fleksibilno nejasno podudaranje.

Neobavezna PIN zaštita

Postavite 4-10 znamenkasti PIN kako biste ograničili pristup na dijeljenim poslužiteljima bez nametanja potpunog sustava računa ili upravljanja korisnicima.

Nije potrebna baza podataka

Bilježnice žive kao obične datoteke na disku — sigurnosne kopije su kopija jedne datoteke, a migracije traju sekunde bez brige o shemi.

Progresivna web aplikacija

Instalirajte DumbPad na telefone, tablete ili stolna računala za pristup izvan mreže bez otvaranja kartice preglednika svaki put.

Zašto pokrenuti DumbPad na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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