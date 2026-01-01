Postavite DumbPad instalacijom jednim klikom.
Nevjerojatno jednostavan, samostalno hostiran dijeljeni blok za bilješke s kolaboracijom u stvarnom vremenu, pregledom Markdowna, nejasnim pretraživanjem i opcionalnom PIN zaštitom.
Odaberite VPS plan za DumbPad
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DumbPad
DumbPad je namjerno minimalistička, samostalno hostana aplikacija za bilješke s DumbWare.io, izgrađena oko ideje da brzi dijeljeni tekst rijetko treba račune, baze podataka ili bilo kakvu složenost koja dolazi s potpunim paketima za suradnju. Bilješke se pohranjuju kao obične datoteke na disku, čineći sigurnosne kopije kopiranjem jedne datoteke, a migracije trivijalnima.
Više korisnika može uređivati istu bilješku u stvarnom vremenu, pretraživati bilješke s fuzzy matchingom i pregledavati markdown s upozorenjima, tablicama i blokovima koda s istaknutom sintaksom u stilu GitHub-a. Opcionalna 4-10 znamenkasta PIN zaštita osigurava pristup na dijeljenim poslužiteljima, dok podrška za progresivne web aplikacije (PWA) omogućuje instalaciju DumbPada na bilo koji uređaj za offline pristup. Samostalno hostanje na VPS-u čuva vaše bilješke privatnima, dostupnima iz svakog preglednika i bez promjena usluga trećih strana.
DumbPad ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
Više korisnika može istovremeno uređivati istu bilježnicu s promjenama sinkroniziranim na svim povezanim preglednicima.
Markdown s pregledima
Prikazujte blokove upozorenja u stilu GitHub-a, proširene tablice, sintaksno istaknuti kod i sklopive detalje izravno unutar uređivača.
Fuzzy pretraživanje
Trenutačno pronađite bilo koju bilježnicu pretraživanjem i naziva datoteka i cijelog sadržaja datoteka uz fleksibilno nejasno podudaranje.
Neobavezna PIN zaštita
Postavite 4-10 znamenkasti PIN kako biste ograničili pristup na dijeljenim poslužiteljima bez nametanja potpunog sustava računa ili upravljanja korisnicima.
Nije potrebna baza podataka
Bilježnice žive kao obične datoteke na disku — sigurnosne kopije su kopija jedne datoteke, a migracije traju sekunde bez brige o shemi.
Progresivna web aplikacija
Instalirajte DumbPad na telefone, tablete ili stolna računala za pristup izvan mreže bez otvaranja kartice preglednika svaki put.
Zašto pokrenuti DumbPad na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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