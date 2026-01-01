DumbPad je namjerno minimalistička, samostalno hostana aplikacija za bilješke s DumbWare.io, izgrađena oko ideje da brzi dijeljeni tekst rijetko treba račune, baze podataka ili bilo kakvu složenost koja dolazi s potpunim paketima za suradnju. Bilješke se pohranjuju kao obične datoteke na disku, čineći sigurnosne kopije kopiranjem jedne datoteke, a migracije trivijalnima.

Više korisnika može uređivati istu bilješku u stvarnom vremenu, pretraživati bilješke s fuzzy matchingom i pregledavati markdown s upozorenjima, tablicama i blokovima koda s istaknutom sintaksom u stilu GitHub-a. Opcionalna 4-10 znamenkasta PIN zaštita osigurava pristup na dijeljenim poslužiteljima, dok podrška za progresivne web aplikacije (PWA) omogućuje instalaciju DumbPada na bilo koji uređaj za offline pristup. Samostalno hostanje na VPS-u čuva vaše bilješke privatnima, dostupnima iz svakog preglednika i bez promjena usluga trećih strana.