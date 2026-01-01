Trip je samostalno hostiran minimalistički alat za praćenje karata i planer putovanja koji vam omogućuje prikupljanje točaka interesa na interaktivnim kartama i njihovo pretvaranje u strukturirane višednevne itinerere. Izgrađen oko čistog sučelja bez ometanja, fokusira se na dvije aktivnosti koje putnici zapravo ponavljaju: označavanje mjesta vrijednih posjeta i sastavljanje istih u putovanja s datumima, bilješkama i privicima.

Pokretanje Tripa na vlastitom VPS-u čuva svaku točku interesa (POI), itinerer i vezu za suputnike unutar infrastrukture koju vi kontrolirate. Nema telemetrije, oglašavanja i oblaka trećih strana — vaša odredišta i planovi putovanja nikada ne napuštaju vaš poslužitelj, dok OIDC integracija omogućuje povezivanje Tripa s postojećim sustavom jedinstvene prijave (single sign-on) kada to želite.