Postavite Trip instalacijom jednim klikom.
Minimalistički samostalno hostiran alat za praćenje karata i planer putovanja za organiziranje zanimljivih točaka i višednevnih itinerara.
Odaberite VPS plan za Trip
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Trip
Trip je samostalno hostiran minimalistički alat za praćenje karata i planer putovanja koji vam omogućuje prikupljanje točaka interesa na interaktivnim kartama i njihovo pretvaranje u strukturirane višednevne itinerere. Izgrađen oko čistog sučelja bez ometanja, fokusira se na dvije aktivnosti koje putnici zapravo ponavljaju: označavanje mjesta vrijednih posjeta i sastavljanje istih u putovanja s datumima, bilješkama i privicima.
Pokretanje Tripa na vlastitom VPS-u čuva svaku točku interesa (POI), itinerer i vezu za suputnike unutar infrastrukture koju vi kontrolirate. Nema telemetrije, oglašavanja i oblaka trećih strana — vaša odredišta i planovi putovanja nikada ne napuštaju vaš poslužitelj, dok OIDC integracija omogućuje povezivanje Tripa s postojećim sustavom jedinstvene prijave (single sign-on) kada to želite.
Trip ključne značajke
Interaktivne POI karte
Ispustite, kategorizirajte i filtrirajte točke interesa na prilagodljivim kartografskim pločicama izgrađenim na Leafletu za brzo istraživanje prilagođeno mobilnim uređajima.
Višednevni planovi putovanja
Grupirajte točke interesa u dnevne planove putovanja s bilješkama, troškovima i privicima tako da cijeli plan bude na jednom mjestu.
Suradnja na putovanjima
Podijelite putovanja s suputnicima kako bi svi vidjeli isti plan putovanja i ažuriranja bez žongliranja chatovima ili proračunskim tablicama.
OIDC jedinstvena prijava
Opcijska OpenID Connect prijava omogućuje vam da ponovno upotrijebite svog postojećeg davatelja identiteta umjesto da upravljate zasebnim Trip računom.
Privatnost prema zadanim postavkama
Bez telemetrije, praćenja ili oglasa — svako mjesto, fotografija i putovanje ostaju na vašem VPS-u pod vašom izravnom kontrolom.
Lagan SQLite
Jedan spremnik podržan SQLite-om s jednim volumenom za pohranu, čineći sigurnosne kopije i migracije jednostavnom kopijom datoteka.
Zašto pokrenuti Trip na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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