Do 69% popusta za Trip

Postavite Trip instalacijom jednim klikom.

Minimalistički samostalno hostiran alat za praćenje karata i planer putovanja za organiziranje zanimljivih točaka i višednevnih itinerara.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Trip instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Trip

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Trip

Trip je samostalno hostiran minimalistički alat za praćenje karata i planer putovanja koji vam omogućuje prikupljanje točaka interesa na interaktivnim kartama i njihovo pretvaranje u strukturirane višednevne itinerere. Izgrađen oko čistog sučelja bez ometanja, fokusira se na dvije aktivnosti koje putnici zapravo ponavljaju: označavanje mjesta vrijednih posjeta i sastavljanje istih u putovanja s datumima, bilješkama i privicima.

Pokretanje Tripa na vlastitom VPS-u čuva svaku točku interesa (POI), itinerer i vezu za suputnike unutar infrastrukture koju vi kontrolirate. Nema telemetrije, oglašavanja i oblaka trećih strana — vaša odredišta i planovi putovanja nikada ne napuštaju vaš poslužitelj, dok OIDC integracija omogućuje povezivanje Tripa s postojećim sustavom jedinstvene prijave (single sign-on) kada to želite.

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Što možete izgraditi uz {name}

Trip ključne značajke

Interaktivne POI karte

Ispustite, kategorizirajte i filtrirajte točke interesa na prilagodljivim kartografskim pločicama izgrađenim na Leafletu za brzo istraživanje prilagođeno mobilnim uređajima.

Višednevni planovi putovanja

Grupirajte točke interesa u dnevne planove putovanja s bilješkama, troškovima i privicima tako da cijeli plan bude na jednom mjestu.

Suradnja na putovanjima

Podijelite putovanja s suputnicima kako bi svi vidjeli isti plan putovanja i ažuriranja bez žongliranja chatovima ili proračunskim tablicama.

OIDC jedinstvena prijava

Opcijska OpenID Connect prijava omogućuje vam da ponovno upotrijebite svog postojećeg davatelja identiteta umjesto da upravljate zasebnim Trip računom.

Privatnost prema zadanim postavkama

Bez telemetrije, praćenja ili oglasa — svako mjesto, fotografija i putovanje ostaju na vašem VPS-u pod vašom izravnom kontrolom.

Lagan SQLite

Jedan spremnik podržan SQLite-om s jednim volumenom za pohranu, čineći sigurnosne kopije i migracije jednostavnom kopijom datoteka.

Zašto pokrenuti Trip na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

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30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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