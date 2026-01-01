Nango je infrastrukturni sloj otvorenog koda za povezivanje s vanjskim API-jima. Umjesto pisanja prilagođenih OAuth tokova, logike osvježavanja tokena i rukovanja ograničenjima stope za svaku uslugu, Nango sve to upravlja putem jedinstvenog pozadinskog sustava. Programeri konfiguriraju integracije jednom i pristupaju bilo kojoj podržanoj usluzi putem Nangovog transparentnog proxyja — s ugrađenom podrškom za preko 300 API-ja uključujući Salesforce, GitHub, Slack, Stripe i Notion.

Samostalno hostiranje Nanga na vašem vlastitom VPS-u čuva OAuth odobrenja i API tokene vaših korisnika na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Nijedna usluga treće strane nikada ne obrađuje vjerodajnice vaših korisnika — sve je šifrirano u mirovanju ključem koji vi posjedujete i pohranjeno u PostgreSQL bazi podataka koja radi uz poslužitelj.