Do 69% popusta za Nango

Postavite Nango jednim klikom.

Platforma otvorenog koda koja upravlja OAuth-om, osvježavanjem tokena i povezivanjem s API-jem za preko 300 integracija trećih strana.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Nango jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Nango

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Nango

Nango je infrastrukturni sloj otvorenog koda za povezivanje s vanjskim API-jima. Umjesto pisanja prilagođenih OAuth tokova, logike osvježavanja tokena i rukovanja ograničenjima stope za svaku uslugu, Nango sve to upravlja putem jedinstvenog pozadinskog sustava. Programeri konfiguriraju integracije jednom i pristupaju bilo kojoj podržanoj usluzi putem Nangovog transparentnog proxyja — s ugrađenom podrškom za preko 300 API-ja uključujući Salesforce, GitHub, Slack, Stripe i Notion.

Samostalno hostiranje Nanga na vašem vlastitom VPS-u čuva OAuth odobrenja i API tokene vaših korisnika na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Nijedna usluga treće strane nikada ne obrađuje vjerodajnice vaših korisnika — sve je šifrirano u mirovanju ključem koji vi posjedujete i pohranjeno u PostgreSQL bazi podataka koja radi uz poslužitelj.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Nango ključne značajke

Objedinjeni OAuth tokovi

Nango upravlja generiranjem URL-ova za autorizaciju, razmjenom tokena i obradom povratnih poziva za više od 300 API-ja, eliminirajući prilagođeni autorizacijski kod za svaku integraciju.

Automatsko osvježavanje tokena

Pristupni tokeni tiho se osvježavaju prije isteka, tako da vaše integracije nikada ne zakažu usred sesije zbog zastarjelih vjerodajnica.

Ugradivo Connect UI

Unaprijed izrađen, bijelo označen OAuth zaslon za pristanak omogućuje vašim korisnicima da autoriziraju račune trećih strana iz vaše aplikacije s jednim korisničkim tokom.

Transparentni API proxy

Preusmjerite API pozive putem Nanga kako biste dobili automatske ponovne pokušaje, odgodu zbog ograničenja stope i normalizirane odgovore na pogreške bez middlewarea po API-ju.

Webhook normalizacija

Primajte, provjeravajte i prosljeđujte webhooks od bilo kojeg povezanog pružatelja putem jedinstvene ulazne točke s objedinjenim rukovanjem teretom.

Šifrirana pohrana vjerodajnica

Svi OAuth tokeni i API ključevi šifrirani su u mirovanju koristeći vaš vlastiti ključ i pohranjeni isključivo u samostalno hostanoj PostgreSQL bazi podataka.

Zašto pokrenuti Nango na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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