Postavite Nango jednim klikom.
Platforma otvorenog koda koja upravlja OAuth-om, osvježavanjem tokena i povezivanjem s API-jem za preko 300 integracija trećih strana.
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Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Nango
Nango je infrastrukturni sloj otvorenog koda za povezivanje s vanjskim API-jima. Umjesto pisanja prilagođenih OAuth tokova, logike osvježavanja tokena i rukovanja ograničenjima stope za svaku uslugu, Nango sve to upravlja putem jedinstvenog pozadinskog sustava. Programeri konfiguriraju integracije jednom i pristupaju bilo kojoj podržanoj usluzi putem Nangovog transparentnog proxyja — s ugrađenom podrškom za preko 300 API-ja uključujući Salesforce, GitHub, Slack, Stripe i Notion.
Samostalno hostiranje Nanga na vašem vlastitom VPS-u čuva OAuth odobrenja i API tokene vaših korisnika na infrastrukturi koju vi kontrolirate. Nijedna usluga treće strane nikada ne obrađuje vjerodajnice vaših korisnika — sve je šifrirano u mirovanju ključem koji vi posjedujete i pohranjeno u PostgreSQL bazi podataka koja radi uz poslužitelj.
Nango ključne značajke
Objedinjeni OAuth tokovi
Nango upravlja generiranjem URL-ova za autorizaciju, razmjenom tokena i obradom povratnih poziva za više od 300 API-ja, eliminirajući prilagođeni autorizacijski kod za svaku integraciju.
Automatsko osvježavanje tokena
Pristupni tokeni tiho se osvježavaju prije isteka, tako da vaše integracije nikada ne zakažu usred sesije zbog zastarjelih vjerodajnica.
Ugradivo Connect UI
Unaprijed izrađen, bijelo označen OAuth zaslon za pristanak omogućuje vašim korisnicima da autoriziraju račune trećih strana iz vaše aplikacije s jednim korisničkim tokom.
Transparentni API proxy
Preusmjerite API pozive putem Nanga kako biste dobili automatske ponovne pokušaje, odgodu zbog ograničenja stope i normalizirane odgovore na pogreške bez middlewarea po API-ju.
Webhook normalizacija
Primajte, provjeravajte i prosljeđujte webhooks od bilo kojeg povezanog pružatelja putem jedinstvene ulazne točke s objedinjenim rukovanjem teretom.
Šifrirana pohrana vjerodajnica
Svi OAuth tokeni i API ključevi šifrirani su u mirovanju koristeći vaš vlastiti ključ i pohranjeni isključivo u samostalno hostanoj PostgreSQL bazi podataka.
Zašto pokrenuti Nango na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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