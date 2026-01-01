Do 69% popusta za Reactive Resume

Postavite Reactive Resume instalacijom jednim klikom.

Besplatan alat za izradu životopisa otvorenog koda koji čuva vaše podatke o karijeri na vašem vlastitom poslužitelju, a ne u oblaku treće strane.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Reactive Resume instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Reactive Resume

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Reactive Resume

Reactive Resume je alat za izradu životopisa otvorenog koda s naglaskom na privatnost, koji vam daje potpuno vlasništvo nad vašim podacima o karijeri. Za razliku od SaaS alata za životopise koji pohranjuju vaše podatke na poslužiteljima trećih strana, samostalno hostiranje na VPS-u znači da vaši podaci nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Izradite dotjerane životopise koristeći 14+ profesionalno dizajniranih predložaka, pregledajte promjene u stvarnom vremenu i izvezite PDF-ove savršene do piksela — sve to bez otvaranja računa na tuđoj platformi.

Ova implementacija uključuje sve potrebno: PostgreSQL za korisničke podatke, headless Chrome renderer za generiranje PDF-ova i lokalnu pohranu datoteka kompatibilnu sa S3. Dodatna pomoć pri pisanju uz AI dostupna je putem OpenAI-ja, Google Gemini-ja ili Anthropic Claude-a ako dostavite API ključ.

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Što možete izgraditi uz {name}

Reactive Resume ključne značajke

14+ predložaka životopisa

Birajte između profesionalno dizajniranih predložaka i prilagodite fontove, boje i rasporede prema vašem osobnom stilu.

Piksel-savršen PDF izvoz

Generirajte PDF-ove putem ugrađenog headless Chrome renderera — nije potrebna usluga treće strane niti dodatak preglednika.

Javne poveznice za dijeljenje

Podijelite svoj životopis putem jedinstvenog URL-a koji uvijek odražava vaše najnovije izmjene bez ponovnog slanja datoteka.

AI asistencija pri pisanju

Poboljšajte sadržaj životopisa s prijedlozima od OpenAI-ja, Google Gemini-ja ili Anthropic Claude-a koristeći vlastiti API ključ.

Dvofaktorska autentifikacija

Osigurajte račune s 2FA temeljenom na TOTP-u i opcionalnom podrškom za pristupne ključeve za prijavu bez lozinke.

Zašto pokrenuti Reactive Resume na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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