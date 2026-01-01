Postavite Reactive Resume instalacijom jednim klikom.
Besplatan alat za izradu životopisa otvorenog koda koji čuva vaše podatke o karijeri na vašem vlastitom poslužitelju, a ne u oblaku treće strane.
Odaberite VPS plan za Reactive Resume
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Reactive Resume
Reactive Resume je alat za izradu životopisa otvorenog koda s naglaskom na privatnost, koji vam daje potpuno vlasništvo nad vašim podacima o karijeri. Za razliku od SaaS alata za životopise koji pohranjuju vaše podatke na poslužiteljima trećih strana, samostalno hostiranje na VPS-u znači da vaši podaci nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Izradite dotjerane životopise koristeći 14+ profesionalno dizajniranih predložaka, pregledajte promjene u stvarnom vremenu i izvezite PDF-ove savršene do piksela — sve to bez otvaranja računa na tuđoj platformi.
Ova implementacija uključuje sve potrebno: PostgreSQL za korisničke podatke, headless Chrome renderer za generiranje PDF-ova i lokalnu pohranu datoteka kompatibilnu sa S3. Dodatna pomoć pri pisanju uz AI dostupna je putem OpenAI-ja, Google Gemini-ja ili Anthropic Claude-a ako dostavite API ključ.
Reactive Resume ključne značajke
14+ predložaka životopisa
Birajte između profesionalno dizajniranih predložaka i prilagodite fontove, boje i rasporede prema vašem osobnom stilu.
Piksel-savršen PDF izvoz
Generirajte PDF-ove putem ugrađenog headless Chrome renderera — nije potrebna usluga treće strane niti dodatak preglednika.
Javne poveznice za dijeljenje
Podijelite svoj životopis putem jedinstvenog URL-a koji uvijek odražava vaše najnovije izmjene bez ponovnog slanja datoteka.
AI asistencija pri pisanju
Poboljšajte sadržaj životopisa s prijedlozima od OpenAI-ja, Google Gemini-ja ili Anthropic Claude-a koristeći vlastiti API ključ.
Dvofaktorska autentifikacija
Osigurajte račune s 2FA temeljenom na TOTP-u i opcionalnom podrškom za pristupne ključeve za prijavu bez lozinke.
Zašto pokrenuti Reactive Resume na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Anki Sync Server Enhanced
Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom