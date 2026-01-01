Reactive Resume je alat za izradu životopisa otvorenog koda s naglaskom na privatnost, koji vam daje potpuno vlasništvo nad vašim podacima o karijeri. Za razliku od SaaS alata za životopise koji pohranjuju vaše podatke na poslužiteljima trećih strana, samostalno hostiranje na VPS-u znači da vaši podaci nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Izradite dotjerane životopise koristeći 14+ profesionalno dizajniranih predložaka, pregledajte promjene u stvarnom vremenu i izvezite PDF-ove savršene do piksela — sve to bez otvaranja računa na tuđoj platformi.

Ova implementacija uključuje sve potrebno: PostgreSQL za korisničke podatke, headless Chrome renderer za generiranje PDF-ova i lokalnu pohranu datoteka kompatibilnu sa S3. Dodatna pomoć pri pisanju uz AI dostupna je putem OpenAI-ja, Google Gemini-ja ili Anthropic Claude-a ako dostavite API ključ.