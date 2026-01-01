Postavite Ever Gauzy instalacijom jednim klikom.
Poslovna platforma otvorenog koda koja kombinira ERP, CRM, HRM, ATS i upravljanje projektima u jednom radnom prostoru.
Odaberite VPS plan za Ever Gauzy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Ever Gauzy
Ever Gauzy je platforma za upravljanje poslovanjem otvorenog koda koja objedinjuje ERP, CRM, HRM, ATS i upravljanje projektima u jedinstveni radni prostor. Dizajnirana je za agencije, konzultantske tvrtke i timove temeljene na uslugama koji trebaju pratiti vrijeme, upravljati platnim spiskom, voditi prodajne procese i izvještavati o profitabilnosti bez spajanja pet zasebnih SaaS pretplata.
Samostalno hostiranje Gauzyja na vlastitom VPS-u čuva podatke klijenata, ugovore, račune i HR evidenciju pod vašom potpunom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o dobavljaču. Platformu aktivno razvija Ever Co., s tisućama suradnika na GitHubu i licencom otvorenog koda koja omogućuje komercijalno samostalno hostiranje.
Ever Gauzy ključne značajke
Objedinjeni ERP paket
Financije, zalihe, nabava i računovodstveni moduli dijele jedinstveni podatkovni model tako da izvješća uvijek odražavaju iste brojeve u svim odjelima.
Ugrađeni CRM
Pratite potencijalne klijente, poslove, kontakte i prodajne tokove uz izdavanje računa i isporuku projekata bez izvoza podataka između zasebnih alata.
HRM i ATS
Upravljajte zaposlenicima, kandidatima, slobodnim danima, ugovorima i cijelim procesom zapošljavanja od objave oglasa za posao do uvođenja u posao na jednom mjestu.
Praćenje vremena i radni listovi
Ugrađeno praćenje vremena s ručnim i automatskim unosima izravno se integrira u obračun plaća, fakturiranje i izvješća o profitabilnosti projekata.
Višekorisnički radni prostori
Upravljajte s više organizacija i timova na jednoj implementaciji s odvojenim podacima, dozvolama i naplatom za svakog zakupca.
Otvoreni integracijski API
REST i GraphQL API-ji plus integracije webhooka s GitHubom, Hubstaffom, Upworkom i Make.com omogućuju vam proširenje Gauzyja kako bi se uklopio u postojeće radne procese.
Zašto pokrenuti Ever Gauzy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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