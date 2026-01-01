Ever Gauzy je platforma za upravljanje poslovanjem otvorenog koda koja objedinjuje ERP, CRM, HRM, ATS i upravljanje projektima u jedinstveni radni prostor. Dizajnirana je za agencije, konzultantske tvrtke i timove temeljene na uslugama koji trebaju pratiti vrijeme, upravljati platnim spiskom, voditi prodajne procese i izvještavati o profitabilnosti bez spajanja pet zasebnih SaaS pretplata.

Samostalno hostiranje Gauzyja na vlastitom VPS-u čuva podatke klijenata, ugovore, račune i HR evidenciju pod vašom potpunom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o dobavljaču. Platformu aktivno razvija Ever Co., s tisućama suradnika na GitHubu i licencom otvorenog koda koja omogućuje komercijalno samostalno hostiranje.