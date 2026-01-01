Trailarr je open-source pratitelj arr medijskog stacka koji pronalazi, preuzima i arhivira trailere uz filmove i TV serije kojima već upravljaju Radarr i Sonarr. Povezuje se s više instanci Radarr-a, Sonarr-a i Plex-a, otkriva postoji li već trailer i koristi yt-dlp s FFmpegom za dohvaćanje onih koji nedostaju u rezoluciji i kodeku koje vi odaberete.

Samostalno hostiranje Trailarr-a na VPS-u održava tijek rada s trailerima neprekidnim bez zauzimanja kućnog servera, a preuzete datoteke slijeću u iste putanje biblioteke koje vaš medijski server već skenira. Prilagodljive konvencije imenovanja, profili kvalitete i povijest događaja olakšavaju održavanje potpune kolekcije trailera koja radi s Plexom, Jellyfinom, Embyjem i Kodijem.