Postavite Trailarr instalacijom jednim klikom.
Automatski preuzmite i organizirajte filmske i TV najave za vaše Radarr i Sonarr medijske biblioteke.
Odaberite VPS plan za Trailarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Trailarr
Trailarr je open-source pratitelj arr medijskog stacka koji pronalazi, preuzima i arhivira trailere uz filmove i TV serije kojima već upravljaju Radarr i Sonarr. Povezuje se s više instanci Radarr-a, Sonarr-a i Plex-a, otkriva postoji li već trailer i koristi yt-dlp s FFmpegom za dohvaćanje onih koji nedostaju u rezoluciji i kodeku koje vi odaberete.
Samostalno hostiranje Trailarr-a na VPS-u održava tijek rada s trailerima neprekidnim bez zauzimanja kućnog servera, a preuzete datoteke slijeću u iste putanje biblioteke koje vaš medijski server već skenira. Prilagodljive konvencije imenovanja, profili kvalitete i povijest događaja olakšavaju održavanje potpune kolekcije trailera koja radi s Plexom, Jellyfinom, Embyjem i Kodijem.
Trailarr ključne značajke
Radarr i Sonarr sinkronizacija
Povezuje se s više Radarr, Sonarr i Plex instanci kako bi otkrio svaki nadzirani film i TV seriju bez ručnog uvoza.
Automatska preuzimanja najava
Koristi yt-dlp i FFmpeg u pozadini za dohvaćanje trailera i njihovo ponovno kodiranje na željenu rezoluciju, kodek i audio postavke.
Profili kvalitete
Definirajte razlučivost, format i pravila filtriranja po profilu tako da svaka biblioteka dobije najave koje odgovaraju njezinim standardima kvalitete.
Plex konvencije imenovanja
Sprema trailere pored medijskih datoteka koristeći nazive u stilu Plexa tako da ih Plex, Jellyfin, Emby i Kodi prepoznaju bez dodatne konfiguracije.
Hardversko ubrzanje
Opcionalno VAAPI i NVIDIA ubrzanje ubrzava transkodiranje trailera i smanjuje opterećenje procesora na velikim bibliotekama.
Povijest događaja i zapisi
Ugrađeno praćenje događaja i detaljni zapisi točno pokazuju koje su prikolice preuzete, preskočene ili neuspjele za jednostavno rješavanje problema.
Zašto pokrenuti Trailarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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