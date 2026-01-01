Expensave je aplikacija otvorenog koda za praćenje troškova, izrađena za pojedince i obitelji koji žele potpunu kontrolu nad svojim financijskim podacima. Uz dijeljene kalendare troškova, uvoz bankovnih izvoda i izvješća o navikama potrošnje, pretvara sirove podatke o transakcijama u korisne uvide koji vam pomažu razumjeti kamo ide vaš novac.

Samostalno hostiranje Expensavea na vlastitom VPS-u čuva osjetljive financijske podatke podalje od komercijalnih poslužitelja trećih strana, eliminira ponavljajuće pretplatničke naknade i omogućuje svakom članu kućanstva pristup bez dijeljenja vjerodajnica — dok automatske sigurnosne kopije štite godine povijesti potrošnje.