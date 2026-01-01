Postavite Expensave instalacijom jednim klikom.
Alat otvorenog koda za praćenje osobnih i obiteljskih troškova za praćenje potrošačkih navika i upravljanje kućnim proračunima.
Odaberite VPS plan za Expensave
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Expensave
Expensave je aplikacija otvorenog koda za praćenje troškova, izrađena za pojedince i obitelji koji žele potpunu kontrolu nad svojim financijskim podacima. Uz dijeljene kalendare troškova, uvoz bankovnih izvoda i izvješća o navikama potrošnje, pretvara sirove podatke o transakcijama u korisne uvide koji vam pomažu razumjeti kamo ide vaš novac.
Samostalno hostiranje Expensavea na vlastitom VPS-u čuva osjetljive financijske podatke podalje od komercijalnih poslužitelja trećih strana, eliminira ponavljajuće pretplatničke naknade i omogućuje svakom članu kućanstva pristup bez dijeljenja vjerodajnica — dok automatske sigurnosne kopije štite godine povijesti potrošnje.
Expensave ključne značajke
Zajednički kalendari troškova
Više korisnika može doprinositi istom kalendaru, što olakšava obiteljima i sustanarima održavanje transparentnosti kućnog budžeta.
Uvoz bankovnog izvoda
Uvezite izvode iz financijskih institucija za automatsko popunjavanje transakcija, smanjujući ručni unos i osiguravajući potpune evidencije potrošnje.
Izvješća o navikama potrošnje
Vizualna analitika raščlanjuje prihode i rashode po kategorijama tijekom vremena, otkrivajući obrasce koji vam pomažu donositi pametnije proračunske odluke.
Progresivna web aplikacija
PWA prilagođena mobilnim uređajima omogućuje vam bilježenje troškova trenutačno s bilo kojeg uređaja, tako da nikada ne propustite transakciju u pokretu.
Dizajn koji stavlja privatnost na prvo mjesto
Svi financijski podaci ostaju na vašem vlastitom serveru — bez analitike trećih strana, bez naknada za pretplatu i bez rizika od gašenja komercijalne platforme.
Zašto pokrenuti Expensave na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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