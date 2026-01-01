Postavite Keilu instalacijom jednim klikom.
Platforma za newsletter i e-mail marketing otvorenog koda izgrađena kao samostalno hostirana alternativa za Mailchimp, Brevo i Sendinblue.
Odaberite VPS plan za Keila
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Keila
Keila je platforma otvorenog koda za newslettere i e-mail marketing koja vam omogućuje da povećate, segmentirate i dosegnite svoju listu pretplatnika bez ovisnosti o Mailchimpu, Brevu ili drugim komercijalnim SaaS rješenjima. Izgrađena u Elixiru i Phoenixu za visoku isporučivost i istovremenu propusnost, pruža čist editor povuci-i-ispusti, automatizirane kampanje, A/B testiranje, segmentaciju pretplatnika i tijekove potvrde dvostruke prijave — sve podržano vlastitim SMTP pružateljem tako da zadržavate potpunu kontrolu nad reputacijom slanja i podacima za kontakt.
Samostalno hostiranje Keile na vašem VPS-u daje newsletterima, nezavisnim izdavačima i malim poduzećima neograničen broj pretplatnika i neograničeno slanje bez cijena po kontaktu koje bolno rastu nakon nekoliko tisuća čitatelja. Povežite bilo kojeg SMTP pružatelja — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, vaš vlastiti postfix — i posjedujte svaki odnos s pretplatnikom.
Keila ključne značajke
Uređivač s funkcijom povlačenja i ispuštanja
Vizualni uređivač biltena s blokovima za višekratnu upotrebu, prijenosom slika i pregledom uživo čini dizajniranje kampanja pristupačnim za one koji nisu programeri.
Segmentacija pretplatnika
Definirajte segmente na temelju oznaka pretplate, prilagođenih polja ili obrazaca aktivnosti, a zatim pošaljite ciljane kampanje određenim segmentima publike.
Potvrda dvostruke prijave
Ugrađeni tijek potvrde podrazumijevano provodi dvostruku prijavu, štiteći reputaciju pošiljatelja i osiguravajući usklađenost s CAN-SPAM-om i GDPR-om.
Donesite svoj vlastiti SMTP
Povežite bilo kojeg SMTP pružatelja — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES ili vlastiti postfix — i preuzmite kontrolu nad isporučivosti i reputacijom pošiljatelja.
Analitika otvaranja i klikova
Praćenje otvaranja i klikova po kampanji, zajedno sa stopama odjave i izvještavanjem o odbijanju, pomaže u poboljšanju naslova e-pošte i sadržaja s vremenom.
API i webhooks
Potpuna integracija REST API-ja i webhook-a omogućuje vam automatsku sinkronizaciju pretplatnika iz vanjskih CRM-ova, e-commercea ili obrazaca za prijavu.
Zašto pokrenuti Keila na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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