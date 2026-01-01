Keila je platforma otvorenog koda za newslettere i e-mail marketing koja vam omogućuje da povećate, segmentirate i dosegnite svoju listu pretplatnika bez ovisnosti o Mailchimpu, Brevu ili drugim komercijalnim SaaS rješenjima. Izgrađena u Elixiru i Phoenixu za visoku isporučivost i istovremenu propusnost, pruža čist editor povuci-i-ispusti, automatizirane kampanje, A/B testiranje, segmentaciju pretplatnika i tijekove potvrde dvostruke prijave — sve podržano vlastitim SMTP pružateljem tako da zadržavate potpunu kontrolu nad reputacijom slanja i podacima za kontakt.

Samostalno hostiranje Keile na vašem VPS-u daje newsletterima, nezavisnim izdavačima i malim poduzećima neograničen broj pretplatnika i neograničeno slanje bez cijena po kontaktu koje bolno rastu nakon nekoliko tisuća čitatelja. Povežite bilo kojeg SMTP pružatelja — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, vaš vlastiti postfix — i posjedujte svaki odnos s pretplatnikom.