Firefly je pojednostavljeni WireGuard VPN poslužitelj koji spaja visokoučinkovitu, modernu kriptografiju WireGuarda s pristupačnim web sučeljem za upravljanje klijentima, generiranje konfiguracija i nadzor veza. Eliminira složenost tradicionalnog postavljanja WireGuarda tako da možete imati siguran VPN pokrenut za nekoliko minuta, a ne sati.

Postavljanje Fireflyja na vlastiti VPS daje vam namjenski javni IP za pouzdan VPN pristup, propusnost poslovne razine bez ograničenja od strane ISP-a i potpunu neovisnost od VPN pružatelja trećih strana koji bilježe promet ili trpe neočekivane prekide.