Postavite Firefly instalacijom jednim klikom.
Jednostavan WireGuard VPN poslužitelj s web sučeljem za upravljanje za stvaranje i upravljanje sigurnim VPN vezama bez stručnosti u mrežama.
Odaberite VPS plan za Firefly
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Firefly
Firefly je pojednostavljeni WireGuard VPN poslužitelj koji spaja visokoučinkovitu, modernu kriptografiju WireGuarda s pristupačnim web sučeljem za upravljanje klijentima, generiranje konfiguracija i nadzor veza. Eliminira složenost tradicionalnog postavljanja WireGuarda tako da možete imati siguran VPN pokrenut za nekoliko minuta, a ne sati.
Postavljanje Fireflyja na vlastiti VPS daje vam namjenski javni IP za pouzdan VPN pristup, propusnost poslovne razine bez ograničenja od strane ISP-a i potpunu neovisnost od VPN pružatelja trećih strana koji bilježe promet ili trpe neočekivane prekide.
Firefly ključne značajke
Postavljanje klijenta jednim klikom
Generirajte WireGuard klijentske konfiguracije i QR kodove za mobilne uređaje izravno iz web sučelja — nije potrebno poznavanje naredbenog retka.
Automatski SSL certifikati
Firefly automatski osigurava besplatne SSL certifikate, čime se osigurava upravljačko sučelje bez ikakve ručne konfiguracije certifikata.
Višeplatformski klijenti
Radi sa svim službenim WireGuard klijentima na iOS-u, Androidu, Windowsu, macOS-u i Linuxu — povežite bilo koji uređaj s jednom konfiguracijskom datotekom.
Stvarnovremensko praćenje
Nadzorna ploča prikazuje aktivne veze i potrošnju propusnosti po klijentu, tako da uvijek znate tko je povezan i koliko prometa koristi.
Nije potreban sistemski WireGuard
Radi u potpunosti u Dockeru bez potrebe za instalacijom WireGuarda na host OS-u, pojednostavljujući implementaciju i održavajući host sustav čistim.
Zašto pokrenuti Firefly na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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