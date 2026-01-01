Form.io je platforma otvorenog koda za izradu obrazaca i API koja omogućuje developerima stvaranje složenih obrazaca, upravljanje podnescima i izradu aplikacija temeljenih na podacima. Kombinira vizualni alat za izradu obrazaca povuci-i-ispusti s moćnim REST API pozadinskim sustavom, što olakšava ugradnju obrazaca u bilo koju web ili mobilnu aplikaciju.

Samostalno hostiranje Form.io platforme daje vam potpuno vlasništvo nad podacima i podnescima vaših obrazaca. Organizacije koje rukuju osjetljivim informacijama — odgovorima na ankete, obrascima za prikupljanje podataka o klijentima ili internim radnim procesima — imaju koristi od zadržavanja svega na vlastitoj infrastrukturi bez naknada po podnesku i potpune suverenosti podataka.