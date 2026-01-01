Postavite Form.io instalacijom jednim klikom.
Alat za izradu obrazaca otvorenog koda i platforma API-ja za upravljanje podacima za stvaranje, ugrađivanje i upravljanje dinamičkim obrascima.
Odaberite VPS plan za Form.io
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Form.io
Form.io je platforma otvorenog koda za izradu obrazaca i API koja omogućuje developerima stvaranje složenih obrazaca, upravljanje podnescima i izradu aplikacija temeljenih na podacima. Kombinira vizualni alat za izradu obrazaca povuci-i-ispusti s moćnim REST API pozadinskim sustavom, što olakšava ugradnju obrazaca u bilo koju web ili mobilnu aplikaciju.
Samostalno hostiranje Form.io platforme daje vam potpuno vlasništvo nad podacima i podnescima vaših obrazaca. Organizacije koje rukuju osjetljivim informacijama — odgovorima na ankete, obrascima za prikupljanje podataka o klijentima ili internim radnim procesima — imaju koristi od zadržavanja svega na vlastitoj infrastrukturi bez naknada po podnesku i potpune suverenosti podataka.
Form.io ključne značajke
Vizualni izrađivač obrazaca
Uređivač povuci-i-ispusti podržava tekstualna polja, prijenos datoteka, ugniježđene obrasce i uvjetnu logiku bez pisanja koda.
Automatski generiran REST API
Svaki obrazac automatski generira REST API za stvaranje, čitanje i upravljanje podnescima iz bilo koje aplikacije.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Kontrolirajte tko može slati, pregledavati ili administrirati obrasce uz detaljno upravljanje ulogama i dozvolama.
Prilagođene akcije slanja
Pokrenite web-hookove, šaljite e-poštu ili automatski transformirajte podatke kada stigne predaja obrasca.
Ugradivi JavaScript SDK
Ugradite obrasce u React, Angular, Vue ili bilo koju web aplikaciju koristeći službeni Form.io JavaScript SDK.
Zašto pokrenuti Form.io na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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