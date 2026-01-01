The Lounge je samostalno hostiran web-bazirani IRC klijent koji djeluje kao trajni IRC bouncer — ostaje povezan s mrežama 24/7 tako da nikada ne propustite poruke. Pohranjuje potpunu povijest chata i sinkronizira oznake pročitanih poruka na svim vašim uređajima putem responzivnog sučelja preglednika.

Samostalno hostiranje The Loungea na VPS-u svakom korisniku pruža trajnu IRC prisutnost bez potrebe za zasebnom BNC uslugom. Podržava više korisničkih računa, SASL i LDAP autentifikaciju, push obavijesti, preglede poveznica i istovremene veze s više IRC mreža.