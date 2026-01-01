Postavite The Lounge instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran, uvijek uključen IRC klijent koji vas drži povezanim i pohranjuje vašu cjelokupnu povijest poruka na svim uređajima.
Odaberite VPS plan za The Lounge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz The Lounge
The Lounge je samostalno hostiran web-bazirani IRC klijent koji djeluje kao trajni IRC bouncer — ostaje povezan s mrežama 24/7 tako da nikada ne propustite poruke. Pohranjuje potpunu povijest chata i sinkronizira oznake pročitanih poruka na svim vašim uređajima putem responzivnog sučelja preglednika.
Samostalno hostiranje The Loungea na VPS-u svakom korisniku pruža trajnu IRC prisutnost bez potrebe za zasebnom BNC uslugom. Podržava više korisničkih računa, SASL i LDAP autentifikaciju, push obavijesti, preglede poveznica i istovremene veze s više IRC mreža.
The Lounge ključne značajke
Uvijek aktivna veza
The Lounge ostaje povezan na IRC mreže 24/7 na vašem VPS-u, tako da nikada ne propuštate poruke čak i kada su vaši uređaji izvan mreže.
Puna povijest poruka
Sve poruke pohranjuju se na poslužitelju i sinkroniziraju se na svim uređajima, dajući vam potpunu povijest iz bilo kojeg preglednika.
Višemrežna podrška
Povežite se na više IRC mreža istovremeno s odvojenim računima za svakog korisnika na vašem poslužitelju.
Push obavijesti
Primajte mobilne i stolne push obavijesti za spominjanja i izravne poruke bez otvorenog taba preglednika.
Zašto pokrenuti The Lounge na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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