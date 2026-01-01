Mastodon je vodeća otvorena federativna društvena mreža — najveći projekt u ActivityPub fediverseu, s tisućama neovisno upravljanih instanci i desecima milijuna korisnika diljem svijeta. Izgleda i funkcionira kao poznata mikrobloging platforma, ali svaki poslužitelj je u vlasništvu, moderiran i njime upravlja netko drugi, a korisnici na bilo kojem poslužitelju mogu pratiti i razgovarati s korisnicima na bilo kojem drugom poslužitelju.

Pokretanje vlastite Mastodon instance na VPS-u daje vam trajan dom u fediverseu — onaj koji u potpunosti kontrolirate. Vi postavljate pravila, birate tko se može prijaviti, odlučujete tko se s kim federira i posjedujete podatke, bez oglašavanja, bez algoritamske vremenske trake i bez platforme treće strane koja sutra može promijeniti uvjete.