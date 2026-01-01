Postavite Mastodon u jednom kliku.
Samostalno hostirana, federirana mikrobloging platforma koja se povezuje s globalnom mrežom neovisno posjedovanih poslužitelja.
Odaberite VPS plan za Mastodon
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mastodon
Mastodon je vodeća otvorena federativna društvena mreža — najveći projekt u ActivityPub fediverseu, s tisućama neovisno upravljanih instanci i desecima milijuna korisnika diljem svijeta. Izgleda i funkcionira kao poznata mikrobloging platforma, ali svaki poslužitelj je u vlasništvu, moderiran i njime upravlja netko drugi, a korisnici na bilo kojem poslužitelju mogu pratiti i razgovarati s korisnicima na bilo kojem drugom poslužitelju.
Pokretanje vlastite Mastodon instance na VPS-u daje vam trajan dom u fediverseu — onaj koji u potpunosti kontrolirate. Vi postavljate pravila, birate tko se može prijaviti, odlučujete tko se s kim federira i posjedujete podatke, bez oglašavanja, bez algoritamske vremenske trake i bez platforme treće strane koja sutra može promijeniti uvjete.
Mastodon ključne značajke
ActivityPub federacija
Podržava W3C ActivityPub standard, tako da vaša instanca interoperira sa svakim drugim Mastodon poslužiteljem, Pleromom, Misskeyjem i širim fediverseom.
Kronološka vremenska crta
Objave se prikazuju redoslijedom kojim su poslane — bez algoritamskog rangiranja, bez preporučenih oglasa, bez preuređenog feeda koji se natječe za angažman.
Moderacija na razini servera
Pravila zajednice definirana od strane vlasnika, upozorenja o sadržaju i blokade na razini instance omogućuju vam da njegujete zajednicu s tonom koji želite.
Uređivač bogatih objava
Do 500 znakova po objavi (prilagodljivo), ankete, medijski prilozi, upozorenja o sadržaju, alternativni tekst i prilagodljiva vidljivost po objavi.
Otvoreni API i klijenti
Zreli REST i streaming API-ji pokreću širok ekosustav mobilnih i stolnih klijenata, uključujući službene Mastodon aplikacije za iOS i Android.
Zašto pokrenuti Mastodon na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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