Do 69% popusta za Mastodon

Postavite Mastodon u jednom kliku.

Samostalno hostirana, federirana mikrobloging platforma koja se povezuje s globalnom mrežom neovisno posjedovanih poslužitelja.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Mastodon u jednom kliku.

Odaberite VPS plan za Mastodon

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Mastodon

Mastodon je vodeća otvorena federativna društvena mreža — najveći projekt u ActivityPub fediverseu, s tisućama neovisno upravljanih instanci i desecima milijuna korisnika diljem svijeta. Izgleda i funkcionira kao poznata mikrobloging platforma, ali svaki poslužitelj je u vlasništvu, moderiran i njime upravlja netko drugi, a korisnici na bilo kojem poslužitelju mogu pratiti i razgovarati s korisnicima na bilo kojem drugom poslužitelju.

Pokretanje vlastite Mastodon instance na VPS-u daje vam trajan dom u fediverseu — onaj koji u potpunosti kontrolirate. Vi postavljate pravila, birate tko se može prijaviti, odlučujete tko se s kim federira i posjedujete podatke, bez oglašavanja, bez algoritamske vremenske trake i bez platforme treće strane koja sutra može promijeniti uvjete.

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Što možete izgraditi uz {name}

Mastodon ključne značajke

ActivityPub federacija

Podržava W3C ActivityPub standard, tako da vaša instanca interoperira sa svakim drugim Mastodon poslužiteljem, Pleromom, Misskeyjem i širim fediverseom.

Kronološka vremenska crta

Objave se prikazuju redoslijedom kojim su poslane — bez algoritamskog rangiranja, bez preporučenih oglasa, bez preuređenog feeda koji se natječe za angažman.

Moderacija na razini servera

Pravila zajednice definirana od strane vlasnika, upozorenja o sadržaju i blokade na razini instance omogućuju vam da njegujete zajednicu s tonom koji želite.

Uređivač bogatih objava

Do 500 znakova po objavi (prilagodljivo), ankete, medijski prilozi, upozorenja o sadržaju, alternativni tekst i prilagodljiva vidljivost po objavi.

Otvoreni API i klijenti

Zreli REST i streaming API-ji pokreću širok ekosustav mobilnih i stolnih klijenata, uključujući službene Mastodon aplikacije za iOS i Android.

Zašto pokrenuti Mastodon na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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