openrouteservice je sustav za rutiranje otvorenog koda koji je razvio HeiGIT, a koji podatke OpenStreetMap-a pretvara u upute spremne za produkciju, matrice vremena i udaljenosti te izohrone poligone dosega. Za razliku od komercijalnih API-ja za mapiranje, programerima nudi besplatan, potpuno transparentan pozadinski sustav za rutiranje s profilima prilagođenim za automobile, teška teretna vozila, bicikle, pješake i invalidska kolica.

Samostalno hostiranje openrouteservice-a na vlastitom VPS-u uklanja cijene po zahtjevu, ograničenja broja zahtjeva i dijeljenje podataka s trećim stranama. vi kontrolirate koje se regije i profili učitavaju, čuvate privatnost korisničkih koordinata i možete proširiti sustav prilagođenim OSM izvacima, ograničenjima i podacima o nadmorskoj visini prilagođenim vašoj aplikaciji.