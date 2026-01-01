Postavite openrouteservice instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirani mehanizam za rutiranje izgrađen na podacima OpenStreetMap-a s API-jima za upute, izohrone i matrice za automobile, bicikle i pješake.
Odaberite VPS plan za openrouteservice
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz openrouteservice
openrouteservice je sustav za rutiranje otvorenog koda koji je razvio HeiGIT, a koji podatke OpenStreetMap-a pretvara u upute spremne za produkciju, matrice vremena i udaljenosti te izohrone poligone dosega. Za razliku od komercijalnih API-ja za mapiranje, programerima nudi besplatan, potpuno transparentan pozadinski sustav za rutiranje s profilima prilagođenim za automobile, teška teretna vozila, bicikle, pješake i invalidska kolica.
Samostalno hostiranje openrouteservice-a na vlastitom VPS-u uklanja cijene po zahtjevu, ograničenja broja zahtjeva i dijeljenje podataka s trećim stranama. vi kontrolirate koje se regije i profili učitavaju, čuvate privatnost korisničkih koordinata i možete proširiti sustav prilagođenim OSM izvacima, ograničenjima i podacima o nadmorskoj visini prilagođenim vašoj aplikaciji.
openrouteservice ključne značajke
API za smjerove
Izračunajte rute od točke do točke i rute s više zaustavljanja s uputama skretanje po skretanje, podacima o geometriji i nadmorskoj visini preko više transportnih profila.
Izokrona dosegljivost
Generirajte poligone temeljene na vremenu ili udaljenosti koji točno pokazuju koliko daleko korisnik može putovati od bilo kojeg ishodišta unutar zadanog budžeta.
Matrične kalkulacije
Izračunajte vremena putovanja i udaljenosti od više do više u jednom zahtjevu, idealno za logistiku, otpremu i optimizaciju zona dostave.
Višestruki transportni profili
Isporučuje se s prilagođenim profilima za automobile, teška teretna vozila, bicikle, pješake i invalidska kolica, svaki poštujući OSM pravila pristupa i ograničenja.
Pokreće OpenStreetMap
Učitajte bilo koji OSM PBF ekstrakt s Geofabrika ili vlastitog izvora kako biste osigurali potpuno samostalno rutiranje za regije koje vam zapravo trebaju.
OpenAPI i Swagger UI
REST API usklađen sa standardima s ugrađenom Swagger dokumentacijom olakšava integraciju usmjeravanja u web, mobilne i pozadinske aplikacije.
Zašto pokrenuti openrouteservice na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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