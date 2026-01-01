Postavite Invidious instalacijom jednim klikom.
Alternativno sučelje za YouTube koje poštuje privatnost — gledajte videozapise bez oglasa, praćenja ili Google računa.
Odaberite VPS plan za Invidious
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Invidious
Invidious je alternativno sučelje otvorenog koda za YouTube koje poštuje privatnost i omogućuje gledateljima gledanje videozapisa, pregledavanje kanala i praćenje pretplata bez izlaganja YouTubeovom praćenju, oglašavanju ili zahtjevima za račun. Web sučelje dohvaća video podatke putem poslužiteljskog proxyja, tako da YouTube nikada ne vidi IP adresu gledatelja, otisak preglednika ili kolačiće sesije — samo se IP adresa Invidious instance pojavljuje u YouTubeovim zapisnicima.
Samostalno hostiranje Invidiousa na vašem VPS-u pruža vam osobno iskustvo gledanja YouTubea bez oglasa, plus mogućnost dijeljenja s prijateljima i obitelji. Pretplate, popisi za reprodukciju i povijest gledanja nalaze se u privatnoj PostgreSQL bazi podataka na vašem poslužitelju umjesto na vašem Google računu, a RSS feedovi vam omogućuju praćenje kanala bez otvaranja youtube.com.
Invidious ključne značajke
Bez praćenja ili oglasa
Videozapisi se proxyjem preusmjeravaju putem vašeg poslužitelja, tako da YouTube nikada ne vidi IP adrese gledatelja, otisak preglednika ili podatke o ponašanju — i nema oglasa prije ili tijekom reprodukcije.
Nije potreban Google račun
Gledajte videozapise, pretplatite se na kanale, izradite popise za reprodukciju i pratite povijest gledanja bez prijave na Google račun ili prihvaćanja YouTubeovih uvjeta.
Pretplate i sažeci
Pretplatite se na YouTube kanale putem lokalnog računa na vašoj Invidious instanci, s opcionalnim RSS feedovima za praćenje kanala u bilo kojem čitaču feedova.
Kvaliteta i izbor kodeka
Odaberite kvalitetu videozapisa, kodek (VP9, AV1, H.264) i jezik zvuka ručno, umjesto da dopustite YouTubeovoj automatskoj kvaliteti da odluči umjesto vas.
Tamni način rada i teme
Više ugrađenih tema, uključujući čisti tamni način rada, plus uglađeno, minimalističko korisničko sučelje bez YouTubeovog mehanizma preporuka ili nereda na bočnoj traci.
JSON API za alate
Sveobuhvatni REST API izlaže video podatke, informacije o kanalu i rezultate pretraživanja tako da se vanjski alati mogu integrirati bez struganja HTML-a.
Zašto pokrenuti Invidious na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.