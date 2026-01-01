Invidious je alternativno sučelje otvorenog koda za YouTube koje poštuje privatnost i omogućuje gledateljima gledanje videozapisa, pregledavanje kanala i praćenje pretplata bez izlaganja YouTubeovom praćenju, oglašavanju ili zahtjevima za račun. Web sučelje dohvaća video podatke putem poslužiteljskog proxyja, tako da YouTube nikada ne vidi IP adresu gledatelja, otisak preglednika ili kolačiće sesije — samo se IP adresa Invidious instance pojavljuje u YouTubeovim zapisnicima.

Samostalno hostiranje Invidiousa na vašem VPS-u pruža vam osobno iskustvo gledanja YouTubea bez oglasa, plus mogućnost dijeljenja s prijateljima i obitelji. Pretplate, popisi za reprodukciju i povijest gledanja nalaze se u privatnoj PostgreSQL bazi podataka na vašem poslužitelju umjesto na vašem Google računu, a RSS feedovi vam omogućuju praćenje kanala bez otvaranja youtube.com.