Windmill je platforma otvorenog koda za razvojne programere koja pretvara skripte napisane u Pythonu, TypeScriptu, Gou, Bashu i SQL-u u interne alate s automatski generiranim web sučeljima, rasporedivim tijekovima rada i pozivnim REST API-jima. Uklanja ponavljajući posao izrade administratorskih ploča i internih nadzornih ploča generiranjem sučelja izravno iz potpisa skripti.

Samostalno hostiranje Windmilla na VPS-u čuva sav kod i podatke internih alata unutar vaše infrastrukture. Uključena radna usluga izvršava poslove u izoliranim okruženjima, PostgreSQL pohranjuje stanje tijeka rada i povijest izvođenja, a upravitelj tajni obrađuje API ključeve i vjerodajnice bez njihovog tvrdog kodiranja u skriptama.