Postavite Windmill jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za razvojne programere koja pretvara skripte u interne alate, zakazane radne procese i automatski generirana korisnička sučelja.
Odaberite VPS plan za Windmill
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Windmill
Windmill je platforma otvorenog koda za razvojne programere koja pretvara skripte napisane u Pythonu, TypeScriptu, Gou, Bashu i SQL-u u interne alate s automatski generiranim web sučeljima, rasporedivim tijekovima rada i pozivnim REST API-jima. Uklanja ponavljajući posao izrade administratorskih ploča i internih nadzornih ploča generiranjem sučelja izravno iz potpisa skripti.
Samostalno hostiranje Windmilla na VPS-u čuva sav kod i podatke internih alata unutar vaše infrastrukture. Uključena radna usluga izvršava poslove u izoliranim okruženjima, PostgreSQL pohranjuje stanje tijeka rada i povijest izvođenja, a upravitelj tajni obrađuje API ključeve i vjerodajnice bez njihovog tvrdog kodiranja u skriptama.
Windmill ključne značajke
Višejezične skripte
Pišite automatizacije u Pythonu, TypeScriptu, Gou, Bashu ili SQL-u — Windmill upravlja izvršavanjem, ovisnostima i izolacijom.
Automatski generirana UIs
Windmill automatski generira web obrasce i korisnička sučelja iz tipova parametara skripti tako da ne-developeri mogu pokretati alate bez koda.
Izrađivač tijeka rada
Ulančajte skripte u višestupanjske radne tokove s uvjetnim grananjem, petljama i paralelnim izvršavanjem koristeći vizualni DAG uređivač.
Cron planer
Pokrenite skripte i radne tijekove prema cron rasporedima ili okidačima događaja bez upravljanja zasebnom cron infrastrukturom.
Upravljanje tajnama
Pohranite API ključeve, lozinke i tokene kao šifrirane varijable dostupne skriptama bez ugrađivanja u kod.
Zašto pokrenuti Windmill na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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