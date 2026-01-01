Postavite Overseerr jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Alat za upravljanje i otkrivanje zahtjeva za medije za Plex s pregledavanjem koje pokreće TMDb, tijekovima rada za odobravanje i automatskom integracijom sa Sonarr i Radarr.
Odaberite VPS plan za Overseerr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Overseerr
Overseerr je glavni alat otvorenog koda za upravljanje zahtjevima za medije za operatere Plex poslužitelja. Korisnici pregledavaju zadivljujuće sučelje pokretano TMDb-om kako bi otkrili i zatražili filmove ili TV emisije; administratori pregledavaju i odobravaju te zahtjeve, koji se zatim automatski ispunjavaju putem Sonarra i Radarra. Plex autentifikacija pruža besprijekornu jednokratnu prijavu, a skener knjižnice sprječava duplicirana preuzimanja unakrsnom provjerom onoga što je već dostupno.
Samostalno hostiranje Overseerra na vašem VPS-u vašoj Plex zajednici pruža uglađen, uvijek dostupan portal bez izlaganja pozadinskih alata za automatizaciju. Namjenski resursi osiguravaju brzo otkrivanje medija s umjetničkim djelima visoke rezolucije, dok trajna pohrana štiti povijest zahtjeva, korisničke račune i postavke integracije tijekom ponovnih pokretanja i ažuriranja.
Overseerr ključne značajke
Plex jedinstvena prijava
Korisnici se autentificiraju sa svojim Plex računima i dozvole se automatski sinkroniziraju, pa nema potrebe za održavanjem zasebnog sloja za upravljanje korisnicima.
Sonarr i Radarr integracija
Odobreni zahtjevi prosljeđuju se izravno na Sonarr ili Radarr za automatsko preuzimanje i isporuku u knjižnicu, zatvarajući krug bez ručne intervencije.
TMDb sučelje za otkrivanje
Vizualno bogato iskustvo pregledavanja, pokretano bazom podataka The Movie Database, omogućuje korisnicima istraživanje sadržaja u trendu, popularnog i preporučenog prije podnošenja zahtjeva.
Tijek rada odobrenja zahtjeva
Administratori pregledavaju zahtjeve na čekanju putem intuitivne nadzorne ploče s mogućnošću da odobre, odbiju ili postave kvote po korisniku za upravljanje kapacitetom pohrane.
Višekanalne obavijesti
Obavještava korisnike o statusu zahtjeva putem Discorda, Telegrama, Slacka, e-pošte, web-dojavnika, Pushovera i ostalih, pri čemu je svaki kanal neovisno konfigurabilan.
Zašto pokrenuti Overseerr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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