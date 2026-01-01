Overseerr je glavni alat otvorenog koda za upravljanje zahtjevima za medije za operatere Plex poslužitelja. Korisnici pregledavaju zadivljujuće sučelje pokretano TMDb-om kako bi otkrili i zatražili filmove ili TV emisije; administratori pregledavaju i odobravaju te zahtjeve, koji se zatim automatski ispunjavaju putem Sonarra i Radarra. Plex autentifikacija pruža besprijekornu jednokratnu prijavu, a skener knjižnice sprječava duplicirana preuzimanja unakrsnom provjerom onoga što je već dostupno.

Samostalno hostiranje Overseerra na vašem VPS-u vašoj Plex zajednici pruža uglađen, uvijek dostupan portal bez izlaganja pozadinskih alata za automatizaciju. Namjenski resursi osiguravaju brzo otkrivanje medija s umjetničkim djelima visoke rezolucije, dok trajna pohrana štiti povijest zahtjeva, korisničke račune i postavke integracije tijekom ponovnih pokretanja i ažuriranja.