Postavite Screego instalacijom jednim klikom.
Samohostiran poslužitelj za dijeljenje zaslona s ugrađenim TURN relejem za pouzdane WebRTC veze kroz bilo koji vatrozid.
Odaberite VPS plan za Screego
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Screego
Screego je poslužitelj za dijeljenje zaslona otvorenog koda koji timovima omogućuje daljinsku suradnju bez usmjeravanja osjetljivog sadržaja zaslona putem SaaS-a treće strane. Koristi WebRTC za streaming niske latencije i uključuje TURN relejni poslužitelj tako da se veze uspostavljaju kroz restriktivne korporativne vatrozide i simetrični NAT — eliminirajući najčešći razlog zašto dijeljenje zaslona ne uspijeva u drugim alatima.
Postavljanje Screegoa na vlastiti VPS daje vam trajnu krajnju točku za dijeljenje zaslona pod vašom potpunom kontrolom. Nema ograničenja kapaciteta sastanaka, nema troškova pretplate po hostu i nema pristupa trećih strana sadržaju koji se dijeli. Sudionici se pridružuju putem bilo kojeg modernog preglednika bez potrebe za dodacima ili preuzimanjima.
Screego ključne značajke
Ugrađeni TURN relej
Screego uključuje TURN/STUN poslužitelj tako da WebRTC veze uspijevaju kroz korporativne vatrozide i simetrični NAT bez potrebe za vanjskom relejnom uslugom.
Pridruživanje bez dodataka
Gledatelji se pridružuju sobama putem dijeljene veze u bilo kojem modernom pregledniku — bez proširenja, preuzimanja klijenta ili potrebne registracije računa.
Više istodobnih soba
Pokrenite neograničen broj neovisnih sesija dijeljenja zaslona istovremeno, svaka sa svojom pozivnom vezom i izoliranim prijenosom.
Nema ograničenja kapaciteta
Ugošćujte neograničen broj sesija s neograničenim brojem sudionika — kapacitet je određen resursima vašeg VPS-a, a ne cjenovnim rangom.
Prometheus metrike
Izložite /metrics krajnju točku za Prometheus scraping za praćenje aktivnih soba, TURN veza i propusnosti releja tijekom vremena.
Zašto pokrenuti Screego na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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