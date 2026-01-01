Screego je poslužitelj za dijeljenje zaslona otvorenog koda koji timovima omogućuje daljinsku suradnju bez usmjeravanja osjetljivog sadržaja zaslona putem SaaS-a treće strane. Koristi WebRTC za streaming niske latencije i uključuje TURN relejni poslužitelj tako da se veze uspostavljaju kroz restriktivne korporativne vatrozide i simetrični NAT — eliminirajući najčešći razlog zašto dijeljenje zaslona ne uspijeva u drugim alatima.

Postavljanje Screegoa na vlastiti VPS daje vam trajnu krajnju točku za dijeljenje zaslona pod vašom potpunom kontrolom. Nema ograničenja kapaciteta sastanaka, nema troškova pretplate po hostu i nema pristupa trećih strana sadržaju koji se dijeli. Sudionici se pridružuju putem bilo kojeg modernog preglednika bez potrebe za dodacima ili preuzimanjima.