Maloja je samostalno hostan glazbeni skrobbler otvorenog koda — zamislite osobni Last.fm — koji bilježi svaku pjesmu koju reproducirate i pretvara povijest u ljestvice, rangiranja najboljih izvođača, grafikone pulsa vremena i godišnje sažetke. Prihvaća skrobbleove od klijenata koji već koriste Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblere i izravne API integracije od playera kao što su Plex, Jellyfin i Navidrome.

Samostalno hostanje Maloje na vlastitom VPS-u čuva privatnu, trajnu evidenciju vaših podataka o slušanju umjesto da ih ostavljate na platformi treće strane koja se može zatvoriti, promijeniti cijene ili izmijeniti način izlaganja podataka. U kombinaciji s obogaćivanjem metapodataka s Last.fm-a, Spotifyja, MusicBrainz-a i TheAudioDB-a, dobivate bogatu osobnu glazbenu nadzornu ploču koja preživljava promjene dobavljača.