Postavite Maloja instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana baza podataka za scrobblanje glazbe koja vašu povijest slušanja pretvara u osobne ljestvice, statistike i profile u stilu Last.fm-a.
Odaberite VPS plan za Maloja
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Maloja
Maloja je samostalno hostan glazbeni skrobbler otvorenog koda — zamislite osobni Last.fm — koji bilježi svaku pjesmu koju reproducirate i pretvara povijest u ljestvice, rangiranja najboljih izvođača, grafikone pulsa vremena i godišnje sažetke. Prihvaća skrobbleove od klijenata koji već koriste Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblere i izravne API integracije od playera kao što su Plex, Jellyfin i Navidrome.
Samostalno hostanje Maloje na vlastitom VPS-u čuva privatnu, trajnu evidenciju vaših podataka o slušanju umjesto da ih ostavljate na platformi treće strane koja se može zatvoriti, promijeniti cijene ili izmijeniti način izlaganja podataka. U kombinaciji s obogaćivanjem metapodataka s Last.fm-a, Spotifyja, MusicBrainz-a i TheAudioDB-a, dobivate bogatu osobnu glazbenu nadzornu ploču koja preživljava promjene dobavljača.
Maloja ključne značajke
Osobne ljestvice slušanja
Pregledajte najbolje izvođače, albume i pjesme kroz prilagodljive vremenske raspone s rangiranjima, linijama trenda i usporedbama po razdobljima.
Last.fm-kompatibilan API
Prihvatite scrobbleove od bilo kojeg klijenta koji koristi Last.fm API — telefone, desktop playere, skripte — bez pisanja prilagođenih adaptera.
Integracije reproduktora
Primajte scrobbleove izravno iz Plexa, Jellyfina, Navidromea, multi-scrobblera, mpdscribblea i drugih mostova koje je izgradila zajednica.
Pulsni vremenski grafikoni
Vizualizirajte koliko često slušate određene izvođače, albume ili pjesme tijekom tjedana, mjeseci i godina kako biste uočili ponovna otkrića i intenzivna slušanja.
Obogaćivanje metapodataka
Dohvatite slike izvođača i omote albuma s Last.fm-a, Spotifyja, MusicBrainza i TheAudioDB-a kako bi vaša nadzorna ploča izgledala dotjerano odmah po instalaciji.
Last.fm proxy skroblanje
Po želji proslijedite dolazne scrobbleove na Last.fm tako da se vaš postojeći javni profil nastavi ažurirati dok istovremeno gradite privatnu arhivu.
Zašto pokrenuti Maloja na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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