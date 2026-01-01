Postavite Checkmk instalacijom jednim klikom.
Sveobuhvatno praćenje infrastrukture s automatskim otkrivanjem, provjerama bez agenta, nadzornim pločama i upozoravanjem za poslužitelje, mreže i radna opterećenja u oblaku.
Odaberite VPS plan za Checkmk
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Checkmk
Checkmk je sveobuhvatna platforma za nadzor infrastrukture i aplikacija koja kombinira Nagios-kompatibilne dodatke s modernim web sučeljem, automatskim otkrivanjem usluga i ugrađenim nadzornim pločama. Community Edition (prije Raw Edition) je potpuno otvorenog koda i uključuje kompletan mehanizam za nadzor, prijemnike agenata, usmjeravanje obavijesti i značajke izvještavanja koje koriste deseci tisuća organizacija za nadzor poslužitelja, preklopnika, virtualizacijskih hostova i opterećenja u oblaku s jedne jedinstvene nadzorne ploče.
Samostalno hostiranje Checkmk-a na vašem VPS-u čuva svaku vjerodajnicu, naziv hosta i metriku unutar vaše vlastite infrastrukture. Automatsko otkrivanje skenira hostove pri prvoj registraciji i predlaže odgovarajuće provjere usluga za pronađeni OS i softver, dramatično smanjujući vrijeme postavljanja u usporedbi s ručnim konfiguriranjem svake metrike.
Checkmk ključne značajke
Automatsko otkrivanje usluga
Dodajte host i Checkmk ga pregledava u potrazi za OS-om, uslugama, datotečnim sustavima, mrežnim sučeljima i softverom te automatski predlaže odgovarajuće provjere nadzora.
Provjere s agentom i bez agenta
Nadgledajte poslužitelje putem laganih agenata na Linuxu, Windowsu i Unixu, ili koristite SNMP, IPMI, REST API-je i desetke integracija za preklopnike, hipervizore i usluge u oblaku.
Nadzorne ploče i izvješća
Unaprijed izrađeni prikazi pokrivaju pregled hosta, stanje problema, grafikone performansi i izvještavanje o SLA-u, s grafičkim uređivačem za prilagođene nadzorne ploče i obavijesti.
Pametno upozoravanje
Usmjeravanje obavijesti s pravilima eskalacije, tihi sati prilagođeni vremenskim prozorima, višekanalna dostava i prilagodljivi predlošci po grupi hostova i timu.
Distribuirano praćenje
Skalirajte na više lokacija s centralnom administracijom, udaljenim satelitskim poslužiteljima i sinkroniziranom replikacijom konfiguracije diljem geografskih područja.
Zašto pokrenuti Checkmk na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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