Checkmk je sveobuhvatna platforma za nadzor infrastrukture i aplikacija koja kombinira Nagios-kompatibilne dodatke s modernim web sučeljem, automatskim otkrivanjem usluga i ugrađenim nadzornim pločama. Community Edition (prije Raw Edition) je potpuno otvorenog koda i uključuje kompletan mehanizam za nadzor, prijemnike agenata, usmjeravanje obavijesti i značajke izvještavanja koje koriste deseci tisuća organizacija za nadzor poslužitelja, preklopnika, virtualizacijskih hostova i opterećenja u oblaku s jedne jedinstvene nadzorne ploče.

Samostalno hostiranje Checkmk-a na vašem VPS-u čuva svaku vjerodajnicu, naziv hosta i metriku unutar vaše vlastite infrastrukture. Automatsko otkrivanje skenira hostove pri prvoj registraciji i predlaže odgovarajuće provjere usluga za pronađeni OS i softver, dramatično smanjujući vrijeme postavljanja u usporedbi s ručnim konfiguriranjem svake metrike.