Do 69% popusta za Checkmk

Postavite Checkmk instalacijom jednim klikom.

Sveobuhvatno praćenje infrastrukture s automatskim otkrivanjem, provjerama bez agenta, nadzornim pločama i upozoravanjem za poslužitelje, mreže i radna opterećenja u oblaku.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49  € /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Checkmk instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Checkmk

69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Checkmk

Checkmk je sveobuhvatna platforma za nadzor infrastrukture i aplikacija koja kombinira Nagios-kompatibilne dodatke s modernim web sučeljem, automatskim otkrivanjem usluga i ugrađenim nadzornim pločama. Community Edition (prije Raw Edition) je potpuno otvorenog koda i uključuje kompletan mehanizam za nadzor, prijemnike agenata, usmjeravanje obavijesti i značajke izvještavanja koje koriste deseci tisuća organizacija za nadzor poslužitelja, preklopnika, virtualizacijskih hostova i opterećenja u oblaku s jedne jedinstvene nadzorne ploče.

Samostalno hostiranje Checkmk-a na vašem VPS-u čuva svaku vjerodajnicu, naziv hosta i metriku unutar vaše vlastite infrastrukture. Automatsko otkrivanje skenira hostove pri prvoj registraciji i predlaže odgovarajuće provjere usluga za pronađeni OS i softver, dramatično smanjujući vrijeme postavljanja u usporedbi s ručnim konfiguriranjem svake metrike.

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Što možete izgraditi uz {name}

Checkmk ključne značajke

Automatsko otkrivanje usluga

Dodajte host i Checkmk ga pregledava u potrazi za OS-om, uslugama, datotečnim sustavima, mrežnim sučeljima i softverom te automatski predlaže odgovarajuće provjere nadzora.

Provjere s agentom i bez agenta

Nadgledajte poslužitelje putem laganih agenata na Linuxu, Windowsu i Unixu, ili koristite SNMP, IPMI, REST API-je i desetke integracija za preklopnike, hipervizore i usluge u oblaku.

Nadzorne ploče i izvješća

Unaprijed izrađeni prikazi pokrivaju pregled hosta, stanje problema, grafikone performansi i izvještavanje o SLA-u, s grafičkim uređivačem za prilagođene nadzorne ploče i obavijesti.

Pametno upozoravanje

Usmjeravanje obavijesti s pravilima eskalacije, tihi sati prilagođeni vremenskim prozorima, višekanalna dostava i prilagodljivi predlošci po grupi hostova i timu.

Distribuirano praćenje

Skalirajte na više lokacija s centralnom administracijom, udaljenim satelitskim poslužiteljima i sinkroniziranom replikacijom konfiguracije diljem geografskih područja.

Zašto pokrenuti Checkmk na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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