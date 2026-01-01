Do 69% popusta za ESPHome

Postavite ESPHome instalacijom jednim klikom.

Sustav za upravljanje firmwareom temeljen na YAML-u za mikrokontrolere ESP8266 i ESP32 s web nadzornom pločom i bežičnim ažuriranjima.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite ESPHome instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za ESPHome

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz ESPHome

ESPHome je sustav otvorenog koda koji mikrokontrolere ESP8266 i ESP32 pretvara u uređaje za pametnu kuću koristeći jednostavne YAML konfiguracijske datoteke. Nije potrebno C++ programiranje — definirajte senzore, prekidače i zaslone u YAML-u, a ESPHome automatski kompilira i flasha optimizirani firmware. Integrira se izvorno s Home Assistantom i podržava MQTT za kompatibilnost s bilo kojom platformom za automatizaciju.

Pokretanje ESPHomea na VPS-u pruža uvijek uključeno upravljanje uređajima i daljinsko kompiliranje firmwarea dostupno s bilo kojeg mjesta. Vaše konfiguracije uređaja centralno su pohranjene i sigurnosno kopirane, a bežična ažuriranja mogu se pokrenuti bez da ste na lokalnoj mreži gdje se nalaze fizički uređaji.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

ESPHome ključne značajke

YAML konfiguracija

Definirajte ponašanje ESP uređaja u jednostavnim YAML datotekama s automatskom validacijom — nije potrebno poznavanje C++-a niti postavljanje IDE-a.

Ažuriranja bežičnim putem

Bežično šaljite ažuriranja firmvera na sve vaše ESP uređaje bez fizičkog pristupa, što olakšava održavanje velikih implementacija.

Home Assistant integracija

Izvorna API integracija s Home Assistantom omogućuje trenutno otkrivanje uređaja i lokalnu kontrolu bez kašnjenja, bez ovisnosti o oblaku.

500+ komponenti

Podrška za stotine senzora, zaslona, LED kontrolera i aktuatora znači da se gotovo svaki hardver može integrirati odmah.

Zapisivanje u stvarnom vremenu

Prikazujte zapisnike uređaja uživo izravno na web nadzornoj ploči za brzo rješavanje problema i praćenje očitanja senzora tijekom razvoja.

Zašto pokrenuti ESPHome na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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