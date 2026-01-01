ESPHome je sustav otvorenog koda koji mikrokontrolere ESP8266 i ESP32 pretvara u uređaje za pametnu kuću koristeći jednostavne YAML konfiguracijske datoteke. Nije potrebno C++ programiranje — definirajte senzore, prekidače i zaslone u YAML-u, a ESPHome automatski kompilira i flasha optimizirani firmware. Integrira se izvorno s Home Assistantom i podržava MQTT za kompatibilnost s bilo kojom platformom za automatizaciju.

Pokretanje ESPHomea na VPS-u pruža uvijek uključeno upravljanje uređajima i daljinsko kompiliranje firmwarea dostupno s bilo kojeg mjesta. Vaše konfiguracije uređaja centralno su pohranjene i sigurnosno kopirane, a bežična ažuriranja mogu se pokrenuti bez da ste na lokalnoj mreži gdje se nalaze fizički uređaji.