Postavite ESPHome instalacijom jednim klikom.
Sustav za upravljanje firmwareom temeljen na YAML-u za mikrokontrolere ESP8266 i ESP32 s web nadzornom pločom i bežičnim ažuriranjima.
Odaberite VPS plan za ESPHome
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ESPHome
ESPHome je sustav otvorenog koda koji mikrokontrolere ESP8266 i ESP32 pretvara u uređaje za pametnu kuću koristeći jednostavne YAML konfiguracijske datoteke. Nije potrebno C++ programiranje — definirajte senzore, prekidače i zaslone u YAML-u, a ESPHome automatski kompilira i flasha optimizirani firmware. Integrira se izvorno s Home Assistantom i podržava MQTT za kompatibilnost s bilo kojom platformom za automatizaciju.
Pokretanje ESPHomea na VPS-u pruža uvijek uključeno upravljanje uređajima i daljinsko kompiliranje firmwarea dostupno s bilo kojeg mjesta. Vaše konfiguracije uređaja centralno su pohranjene i sigurnosno kopirane, a bežična ažuriranja mogu se pokrenuti bez da ste na lokalnoj mreži gdje se nalaze fizički uređaji.
ESPHome ključne značajke
YAML konfiguracija
Definirajte ponašanje ESP uređaja u jednostavnim YAML datotekama s automatskom validacijom — nije potrebno poznavanje C++-a niti postavljanje IDE-a.
Ažuriranja bežičnim putem
Bežično šaljite ažuriranja firmvera na sve vaše ESP uređaje bez fizičkog pristupa, što olakšava održavanje velikih implementacija.
Home Assistant integracija
Izvorna API integracija s Home Assistantom omogućuje trenutno otkrivanje uređaja i lokalnu kontrolu bez kašnjenja, bez ovisnosti o oblaku.
500+ komponenti
Podrška za stotine senzora, zaslona, LED kontrolera i aktuatora znači da se gotovo svaki hardver može integrirati odmah.
Zapisivanje u stvarnom vremenu
Prikazujte zapisnike uređaja uživo izravno na web nadzornoj ploči za brzo rješavanje problema i praćenje očitanja senzora tijekom razvoja.
Zašto pokrenuti ESPHome na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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