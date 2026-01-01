Postavite Mautic jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Platforma za automatizaciju marketinga otvorenog koda za e-mail kampanje, ocjenjivanje potencijalnih klijenata i višekanalni angažman kupaca.
Odaberite VPS plan za Mautic
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mautic
Mautic je potpuno open-source platforma za automatizaciju marketinga koja tvrtkama daje potpunu kontrolu nad njihovim kampanjama, podacima o kontaktima i korisničkim putovanjima. Za razliku od SaaS marketinških alata koji naplaćuju po kontaktu, Mautic radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi — bez ponavljajućih naknada za platformu, bez dijeljenja podataka s trećim stranama i bez vendor lock-ina.
Samostalno hostiranje Mautica na VPS-u drži vaše korisničke podatke pod vašom izravnom kontrolom — ključno za GDPR i zahtjeve suverenosti podataka. Bez naplate po kontaktu, možete skalirati svoje marketinške operacije bez kazni za troškove, zadržavajući pritom potpuno vlasništvo nad svakom e-poštom, kampanjom i interakcijom s potencijalnim klijentima.
Mautic ključne značajke
Automatizacija e-mail kampanja
Izgradite automatizirane drip kampanje i masovne e-poruke s alatom za izradu povlačenjem i ispuštanjem, dinamičnom personalizacijom sadržaja i A/B testiranjem.
Bodovanje leadova i praćenje
Bodujte kontakte na temelju posjeta stranicama, otvaranja e-pošte, slanja obrazaca i prilagođenih događaja kako biste odredili prioritet praćenja u pravom trenutku.
Vizualni alat za izradu kampanja
Dizajnirajte složena višestupanjska korisnička putovanja s uređivačem tijeka rada temeljenim na platnu koji povezuje uvjete, radnje i odluke.
Segmentacija kontakata
Dinamički segmentirajte kontakte koristeći podatke o ponašanju, demografske podatke i prilagođena polja kako biste ciljali pravu publiku za svaku kampanju.
Višekanalni doseg
Dosegnite kontakte putem e-pošte, SMS-a, push obavijesti i web obavijesti s jedne platforme s objedinjenim praćenjem angažmana.
Zašto pokrenuti Mautic na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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