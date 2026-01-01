Mautic je potpuno open-source platforma za automatizaciju marketinga koja tvrtkama daje potpunu kontrolu nad njihovim kampanjama, podacima o kontaktima i korisničkim putovanjima. Za razliku od SaaS marketinških alata koji naplaćuju po kontaktu, Mautic radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi — bez ponavljajućih naknada za platformu, bez dijeljenja podataka s trećim stranama i bez vendor lock-ina.

Samostalno hostiranje Mautica na VPS-u drži vaše korisničke podatke pod vašom izravnom kontrolom — ključno za GDPR i zahtjeve suverenosti podataka. Bez naplate po kontaktu, možete skalirati svoje marketinške operacije bez kazni za troškove, zadržavajući pritom potpuno vlasništvo nad svakom e-poštom, kampanjom i interakcijom s potencijalnim klijentima.