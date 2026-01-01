Do 69% popusta za OxiCloud

Postavite OxiCloud uz instalaciju jednim klikom.

Lagana samohostirana pohrana u oblaku izrađena u Rustu, s kompatibilnošću s Nextcloud desktop i mobilnim klijentom.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite OxiCloud uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za OxiCloud

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz OxiCloud

OxiCloud je platforma za pohranu u oblaku otvorenog koda napisana u Rustu, dizajnirana kao brza i resursno učinkovita alternativa za Nextcloud i OwnCloud. Omogućuje prijenos datoteka, preuzimanje, upravljanje mapama, dijeljenje, pretraživanje, smeće i ugrađeni glazbeni player — sve samostalno hostirano s PostgreSQL pozadinom. Rust runtime drži memoriju u mirovanju znatno ispod 100 MB, čineći ga praktičnim na VPS planovima gdje bi PHP-bazirani stack bio pretežak.

Samostalno hostiranje OxiClouda stavlja svu pohranu datoteka na infrastrukturu koju vi kontrolirate, bez kvota, bez pretplata i bez pristupa trećih strana vašim datotekama. Opcionalni Nextcloud sloj kompatibilnosti omogućuje postojećim Nextcloud desktop i mobilnim klijentima povezivanje bez rekonfiguracije.

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Što možete izgraditi uz {name}

OxiCloud ključne značajke

Nextcloud klijentska podrška

Neobavezni sloj kompatibilnosti s Nextcloudom omogućuje postojećim Nextcloud desktop i mobilnim klijentima za sinkronizaciju povezivanje s OxiCloudom bez ponovne instalacije ili rekonfiguracije.

Niska potrošnja memorije

Rust + mimalloc runtime koristi manje od 100 MB u mirovanju, čineći OxiCloud praktičnim na malim VPS planovima gdje bi sustavi za pohranu u oblaku temeljeni na PHP-u iscrpili dostupnu RAM memoriju.

Veze za dijeljenje datoteka

Generirajte javne veze za dijeljenje za datoteke i mape tako da vanjski primatelji mogu preuzeti sadržaj bez stvaranja računa na vašem poslužitelju.

Smeće i oporavak

Izbrisane datoteke premještaju se u koš za smeće umjesto da budu odmah uklonjene, omogućujući vam razdoblje za oporavak prije trajnog brisanja.

Ugrađeni glazbeni player

Strimajte audio datoteke izravno iz preglednika uz podršku za popise pjesama i metapodatke o pjesmama — nije potreban zaseban medijski poslužitelj ili dodatak.

Zašto pokrenuti OxiCloud na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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