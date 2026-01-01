OxiCloud je platforma za pohranu u oblaku otvorenog koda napisana u Rustu, dizajnirana kao brza i resursno učinkovita alternativa za Nextcloud i OwnCloud. Omogućuje prijenos datoteka, preuzimanje, upravljanje mapama, dijeljenje, pretraživanje, smeće i ugrađeni glazbeni player — sve samostalno hostirano s PostgreSQL pozadinom. Rust runtime drži memoriju u mirovanju znatno ispod 100 MB, čineći ga praktičnim na VPS planovima gdje bi PHP-bazirani stack bio pretežak.

Samostalno hostiranje OxiClouda stavlja svu pohranu datoteka na infrastrukturu koju vi kontrolirate, bez kvota, bez pretplata i bez pristupa trećih strana vašim datotekama. Opcionalni Nextcloud sloj kompatibilnosti omogućuje postojećim Nextcloud desktop i mobilnim klijentima povezivanje bez rekonfiguracije.