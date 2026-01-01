Postavite OxiCloud uz instalaciju jednim klikom.
Lagana samohostirana pohrana u oblaku izrađena u Rustu, s kompatibilnošću s Nextcloud desktop i mobilnim klijentom.
Odaberite VPS plan za OxiCloud
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OxiCloud
OxiCloud je platforma za pohranu u oblaku otvorenog koda napisana u Rustu, dizajnirana kao brza i resursno učinkovita alternativa za Nextcloud i OwnCloud. Omogućuje prijenos datoteka, preuzimanje, upravljanje mapama, dijeljenje, pretraživanje, smeće i ugrađeni glazbeni player — sve samostalno hostirano s PostgreSQL pozadinom. Rust runtime drži memoriju u mirovanju znatno ispod 100 MB, čineći ga praktičnim na VPS planovima gdje bi PHP-bazirani stack bio pretežak.
Samostalno hostiranje OxiClouda stavlja svu pohranu datoteka na infrastrukturu koju vi kontrolirate, bez kvota, bez pretplata i bez pristupa trećih strana vašim datotekama. Opcionalni Nextcloud sloj kompatibilnosti omogućuje postojećim Nextcloud desktop i mobilnim klijentima povezivanje bez rekonfiguracije.
OxiCloud ključne značajke
Nextcloud klijentska podrška
Neobavezni sloj kompatibilnosti s Nextcloudom omogućuje postojećim Nextcloud desktop i mobilnim klijentima za sinkronizaciju povezivanje s OxiCloudom bez ponovne instalacije ili rekonfiguracije.
Niska potrošnja memorije
Rust + mimalloc runtime koristi manje od 100 MB u mirovanju, čineći OxiCloud praktičnim na malim VPS planovima gdje bi sustavi za pohranu u oblaku temeljeni na PHP-u iscrpili dostupnu RAM memoriju.
Veze za dijeljenje datoteka
Generirajte javne veze za dijeljenje za datoteke i mape tako da vanjski primatelji mogu preuzeti sadržaj bez stvaranja računa na vašem poslužitelju.
Smeće i oporavak
Izbrisane datoteke premještaju se u koš za smeće umjesto da budu odmah uklonjene, omogućujući vam razdoblje za oporavak prije trajnog brisanja.
Ugrađeni glazbeni player
Strimajte audio datoteke izravno iz preglednika uz podršku za popise pjesama i metapodatke o pjesmama — nije potreban zaseban medijski poslužitelj ili dodatak.
Zašto pokrenuti OxiCloud na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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