Do 69% popusta za TinyAuth

Postavite TinyAuth u instalaciji jednim klikom.

Lagani Traefik forward-auth middleware koji dodaje zaslon za prijavu bilo kojoj samostalno hostiranoj aplikaciji s jednom oznakom.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
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AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite TinyAuth u instalaciji jednim klikom.

Odaberite VPS plan za TinyAuth

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz TinyAuth

TinyAuth je lagani samostalno hostani autentifikacijski middleware koji dodaje zaslon za prijavu bilo kojoj aplikaciji koja radi iza Traefik reverznog proxyja. Za razliku od potpunih pružatelja identiteta, TinyAuth je jedna Go binarna datoteka podržana od strane SQLite-a, koja se može implementirati u sekundama s minimalnom konfiguracijom. Jedna middleware oznaka u Docker Compose datoteci bilo koje aplikacije je sve što je potrebno za ograničavanje pristupa iza korisničkog imena i lozinke ili OAuth prijave.

Samostalno hostanje TinyAutha na vašem VPS-u znači da svaka aplikacija koju implementirate — nadzorne ploče, razvojni alati, usluge nadzora — dijeli jedan sloj autentifikacije bez javnog izlaganja tih usluga. OAuth integracija s Googleom, GitHubom i bilo kojim OIDC pružateljem omogućuje članovima tima prijavu s postojećim vjerodajnicama, a ugrađena TOTP podrška dodaje dvofaktorsku autentifikaciju bez potrebe za dodatnom uslugom.

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Što možete izgraditi uz {name}

TinyAuth ključne značajke

Traefik Forward Auth

Dodajte zid za prijavu bilo kojoj aplikaciji usmjerenoj putem Traefika dodavanjem jedne middleware oznake — nisu potrebne nikakve promjene na zaštićenoj aplikaciji.

Podrška za OAuth pružatelja

Omogućite prijavu putem Googlea, GitHuba ili bilo kojeg davatelja usluga usklađenog s OIDC-om kako bi članovi tima koristili postojeće vjerodajnice umjesto upravljanja zasebnim lozinkama.

TOTP Dvofaktorska autentifikacija

Dodajte jednokratne lozinke temeljene na vremenu na bilo koji račun, ojačavajući pristup samostalno hostiranim aplikacijama bez implementacije namjenske 2FA usluge.

Dijeljenje kolačića poddomene

Jedna TinyAuth prijava pokriva sve aplikacije hostane na poddomenama iste domene, tako da se korisnici autentificiraju jednom i slobodno se kreću kroz cijeli sustav.

Nula vanjskih ovisnosti

Radi kao jedna binarna datoteka sa SQLite pohranom — nije potreban Redis, PostgreSQL ili LDAP, održavajući minimalan otisak resursa na bilo kojem VPS planu.

Zašto pokrenuti TinyAuth na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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