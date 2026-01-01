Postavite TinyAuth u instalaciji jednim klikom.
Lagani Traefik forward-auth middleware koji dodaje zaslon za prijavu bilo kojoj samostalno hostiranoj aplikaciji s jednom oznakom.
Odaberite VPS plan za TinyAuth
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TinyAuth
TinyAuth je lagani samostalno hostani autentifikacijski middleware koji dodaje zaslon za prijavu bilo kojoj aplikaciji koja radi iza Traefik reverznog proxyja. Za razliku od potpunih pružatelja identiteta, TinyAuth je jedna Go binarna datoteka podržana od strane SQLite-a, koja se može implementirati u sekundama s minimalnom konfiguracijom. Jedna middleware oznaka u Docker Compose datoteci bilo koje aplikacije je sve što je potrebno za ograničavanje pristupa iza korisničkog imena i lozinke ili OAuth prijave.
Samostalno hostanje TinyAutha na vašem VPS-u znači da svaka aplikacija koju implementirate — nadzorne ploče, razvojni alati, usluge nadzora — dijeli jedan sloj autentifikacije bez javnog izlaganja tih usluga. OAuth integracija s Googleom, GitHubom i bilo kojim OIDC pružateljem omogućuje članovima tima prijavu s postojećim vjerodajnicama, a ugrađena TOTP podrška dodaje dvofaktorsku autentifikaciju bez potrebe za dodatnom uslugom.
TinyAuth ključne značajke
Traefik Forward Auth
Dodajte zid za prijavu bilo kojoj aplikaciji usmjerenoj putem Traefika dodavanjem jedne middleware oznake — nisu potrebne nikakve promjene na zaštićenoj aplikaciji.
Podrška za OAuth pružatelja
Omogućite prijavu putem Googlea, GitHuba ili bilo kojeg davatelja usluga usklađenog s OIDC-om kako bi članovi tima koristili postojeće vjerodajnice umjesto upravljanja zasebnim lozinkama.
TOTP Dvofaktorska autentifikacija
Dodajte jednokratne lozinke temeljene na vremenu na bilo koji račun, ojačavajući pristup samostalno hostiranim aplikacijama bez implementacije namjenske 2FA usluge.
Dijeljenje kolačića poddomene
Jedna TinyAuth prijava pokriva sve aplikacije hostane na poddomenama iste domene, tako da se korisnici autentificiraju jednom i slobodno se kreću kroz cijeli sustav.
Nula vanjskih ovisnosti
Radi kao jedna binarna datoteka sa SQLite pohranom — nije potreban Redis, PostgreSQL ili LDAP, održavajući minimalan otisak resursa na bilo kojem VPS planu.
Zašto pokrenuti TinyAuth na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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