TinyAuth je lagani samostalno hostani autentifikacijski middleware koji dodaje zaslon za prijavu bilo kojoj aplikaciji koja radi iza Traefik reverznog proxyja. Za razliku od potpunih pružatelja identiteta, TinyAuth je jedna Go binarna datoteka podržana od strane SQLite-a, koja se može implementirati u sekundama s minimalnom konfiguracijom. Jedna middleware oznaka u Docker Compose datoteci bilo koje aplikacije je sve što je potrebno za ograničavanje pristupa iza korisničkog imena i lozinke ili OAuth prijave.

Samostalno hostanje TinyAutha na vašem VPS-u znači da svaka aplikacija koju implementirate — nadzorne ploče, razvojni alati, usluge nadzora — dijeli jedan sloj autentifikacije bez javnog izlaganja tih usluga. OAuth integracija s Googleom, GitHubom i bilo kojim OIDC pružateljem omogućuje članovima tima prijavu s postojećim vjerodajnicama, a ugrađena TOTP podrška dodaje dvofaktorsku autentifikaciju bez potrebe za dodatnom uslugom.