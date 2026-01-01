Pokrenite OmniRoute jednim klikom.
Samostalno hostiran AI pristupnik koji usmjerava bilo koji LLM kroz jednu krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem, s pametnim povratkom i kompresijom tokena.
Odaberite VPS plan za OmniRoute
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OmniRoute
OmniRoute je samostalno hostiran AI pristupnik koji objedinjuje više od 230 pružatelja modela iza jedne krajnje točke kompatibilne s OpenAI-jem. Usmjerite Claude Code, Codex, Cursor, Cline ili Copilot na jedan URL, a OmniRoute usmjerava svaki zahtjev na najbolji dostupni model — uključujući desetke besplatnih razina Claude, GPT i Gemini — s automatskim povratkom na prethodnu opciju kada pružatelj zakaže ili dosegne ograničenje.
Njegova složena RTK i Caveman kompresija smanjuje 15–95 % tokena prije nego što zahtjevi napuste vaš poslužitelj, smanjujući troškove i latenciju, dok MCP, A2A i multimodalni API-ji održavaju napredne radne procese funkcionalnima. Pokretanje OmniRoutea na vlastitom VPS-u znači da vaši API ključevi, pravila usmjeravanja i podaci o korištenju ostaju pod vašom kontrolom umjesto hostiranog proxyja.
OmniRoute ključne značajke
Jedan jedinstveni endpoint
Izložite jedinstveni API kompatibilan s OpenAI-jem i povežite Claude Code, Codex, Cursor, Cline ili Copilot bez postavljanja za svaki alat.
231+ pružatelja
Preusmjerite zahtjeve preko više od 231 pružatelja modela, uključujući 50+ besplatnih razina Claude, GPT i Gemini.
Pametni automatski povratak
Automatski ponovite pokušaj kod drugog pružatelja kada jedan zakaže, dosegne ograničenje stope ili vrati pogrešku, čime vaši agenti ostaju aktivni.
Kompresija tokena
Složena RTK i Caveman kompresija smanjuje 15–95 % tokena po zahtjevu kako bi se smanjili troškovi i ubrzali odgovori.
MCP i multimodalni
Ugrađeni MCP, A2A i multimodalni API-ji omogućuju vam da povežete OmniRoute u alate agenata te tijekove rada sa slikama ili zvukom.
Zašto pokrenuti OmniRoute na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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