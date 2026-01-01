OmniRoute je samostalno hostiran AI pristupnik koji objedinjuje više od 230 pružatelja modela iza jedne krajnje točke kompatibilne s OpenAI-jem. Usmjerite Claude Code, Codex, Cursor, Cline ili Copilot na jedan URL, a OmniRoute usmjerava svaki zahtjev na najbolji dostupni model — uključujući desetke besplatnih razina Claude, GPT i Gemini — s automatskim povratkom na prethodnu opciju kada pružatelj zakaže ili dosegne ograničenje.

Njegova složena RTK i Caveman kompresija smanjuje 15–95 % tokena prije nego što zahtjevi napuste vaš poslužitelj, smanjujući troškove i latenciju, dok MCP, A2A i multimodalni API-ji održavaju napredne radne procese funkcionalnima. Pokretanje OmniRoutea na vlastitom VPS-u znači da vaši API ključevi, pravila usmjeravanja i podaci o korištenju ostaju pod vašom kontrolom umjesto hostiranog proxyja.