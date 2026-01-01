Postavite Pangolin Newt instalacijom jednim klikom.
WireGuard tunelski klijent u korisničkom prostoru koji sigurno omogućuje pristup privatnim uslugama putem platforme za daljinski pristup Pangolin.
Odaberite VPS plan za Pangolin Newt
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Pangolin Newt
Pangolin Newt je potpuno userspace WireGuard klijent tunela i TCP/UDP proxy dizajniran za integraciju s Pangolin platformom za pristup svjesnu identiteta. Radi bez kernel modula ili povišenih privilegija, Newt uspostavlja šifrirane tunele do Pangolin izlaznih čvorova i pruža lokalne proxyje za sigurno usmjeravanje aplikacijskog prometa.
Postavljanjem Newta na vaš VPS uz vaše usluge dobivate zero-trust udaljeni pristup privatnim resursima s bilo kojeg mjesta, s pristupom kojim upravljaju Pangolinove politike temeljene na identitetu — nije potrebna javna IP izloženost niti tradicionalno VPN opterećenje.
Pangolin Newt ključne značajke
WireGuard korisničkog prostora
U potpunosti se izvodi u korisničkom prostoru bez kernel modula ili povišenih privilegija, što ga čini sigurnim i jednostavnim za implementaciju u kontejnerskim okruženjima.
Pristup nulte pouzdanosti
Pristup svakom resursu kontroliraju Pangolin pravila identiteta, osiguravajući da samo autentificirani i autorizirani korisnici mogu pristupiti privatnim uslugama.
Ugrađeni TCP/UDP proxy
Djeluje kao upravitelj tunela i aplikacijski proxy, usmjeravajući promet za više usluga kroz jednu šifriranu WireGuard vezu.
Automatsko upravljanje tunelima
Održava trajnu WebSocket vezu s kontrolnom ravninom Pangolin tako da se tuneli automatski ponovno uspostavljaju nakon prekida mreže.
NAT Traversal podrška
Pouzdano se povezuje iza vatrozida i restriktivnih mreža bez ručnog prosljeđivanja portova ili promjena u konfiguraciji vaše mreže.
Zašto pokrenuti Pangolin Newt na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
BunkerM
Sveobuhvatni Mosquitto MQTT broker s web sučeljem, uređivačem ACL-a i nadzorom u stvarnom vremenu