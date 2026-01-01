Pangolin Newt je potpuno userspace WireGuard klijent tunela i TCP/UDP proxy dizajniran za integraciju s Pangolin platformom za pristup svjesnu identiteta. Radi bez kernel modula ili povišenih privilegija, Newt uspostavlja šifrirane tunele do Pangolin izlaznih čvorova i pruža lokalne proxyje za sigurno usmjeravanje aplikacijskog prometa.

Postavljanjem Newta na vaš VPS uz vaše usluge dobivate zero-trust udaljeni pristup privatnim resursima s bilo kojeg mjesta, s pristupom kojim upravljaju Pangolinove politike temeljene na identitetu — nije potrebna javna IP izloženost niti tradicionalno VPN opterećenje.