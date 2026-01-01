Do 69% popusta za Pangolin Newt

Postavite Pangolin Newt instalacijom jednim klikom.

WireGuard tunelski klijent u korisničkom prostoru koji sigurno omogućuje pristup privatnim uslugama putem platforme za daljinski pristup Pangolin.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Pangolin Newt instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Pangolin Newt

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Pangolin Newt

Pangolin Newt je potpuno userspace WireGuard klijent tunela i TCP/UDP proxy dizajniran za integraciju s Pangolin platformom za pristup svjesnu identiteta. Radi bez kernel modula ili povišenih privilegija, Newt uspostavlja šifrirane tunele do Pangolin izlaznih čvorova i pruža lokalne proxyje za sigurno usmjeravanje aplikacijskog prometa.

Postavljanjem Newta na vaš VPS uz vaše usluge dobivate zero-trust udaljeni pristup privatnim resursima s bilo kojeg mjesta, s pristupom kojim upravljaju Pangolinove politike temeljene na identitetu — nije potrebna javna IP izloženost niti tradicionalno VPN opterećenje.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Pangolin Newt ključne značajke

WireGuard korisničkog prostora

U potpunosti se izvodi u korisničkom prostoru bez kernel modula ili povišenih privilegija, što ga čini sigurnim i jednostavnim za implementaciju u kontejnerskim okruženjima.

Pristup nulte pouzdanosti

Pristup svakom resursu kontroliraju Pangolin pravila identiteta, osiguravajući da samo autentificirani i autorizirani korisnici mogu pristupiti privatnim uslugama.

Ugrađeni TCP/UDP proxy

Djeluje kao upravitelj tunela i aplikacijski proxy, usmjeravajući promet za više usluga kroz jednu šifriranu WireGuard vezu.

Automatsko upravljanje tunelima

Održava trajnu WebSocket vezu s kontrolnom ravninom Pangolin tako da se tuneli automatski ponovno uspostavljaju nakon prekida mreže.

NAT Traversal podrška

Pouzdano se povezuje iza vatrozida i restriktivnih mreža bez ručnog prosljeđivanja portova ili promjena u konfiguraciji vaše mreže.

Zašto pokrenuti Pangolin Newt na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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