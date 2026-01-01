Postavite Jellyswarrm jednim klikom.
Reverzni proxy otvorenog koda koji spaja više Jellyfin poslužitelja u jednu objedinjenu medijsku biblioteku.
Odaberite VPS plan za Jellyswarrm
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Jellyswarrm
Jellyswarrm je agregacijski proxy otvorenog koda koji kombinira nekoliko Jellyfin poslužitelja iza jedne pristupne točke, predstavljajući knjižnice, korisnike i reprodukciju kao da dolaze s jednog poslužitelja. Izgrađen je za kućanstva i grupe prijatelja čiji filmovi, serije i glazba žive na zasebnim strojevima ili mrežama, ali koji žele jedno mjesto za pregledavanje i reprodukciju svega.
Budući da izvorno komunicira s Jellyfin API-jem, postojeći mobilni, TV i desktop klijenti nastavljaju raditi bez rekonfiguracije. Samostalno hostiranje Jellyswarrma na VPS-u daje vam stabilnu javnu ulaznu točku koja premošćuje udaljene Jellyfin instance bez VPN-ova ili SMB montiranja, dok se transkodiranje i dalje odvija na uzvodnom poslužitelju koji posjeduje medije.
Jellyswarrm ključne značajke
Objedinjeni prikaz knjižnice
Pregledajte filmove, serije i glazbu sa svakog povezanog Jellyfin poslužitelja unutar jedne bibliotečne mreže s objedinjenim redovima Sljedeće na redu i Nedavno dodano.
Izravna uzvodna reprodukcija
Streamovi se poslužuju izravno s izvornog Jellyfin poslužitelja, tako da transkodiranje i propusnost ostaju na uređaju koji posjeduje medije.
Jellyfin API kompatibilan
Klijentima se prikazuje kao običan Jellyfin poslužitelj, tako da postojeće aplikacije na Androidu, iOS-u, Rokuu, Fire TV-u i Apple TV-u nastavljaju raditi bez promjena.
Međuserversko mapiranje korisnika
Povežite račune na više uzvodnih poslužitelja tako da se svaki gledatelj prijavi samo jednom i vidi biblioteke kojima ima pristup svugdje.
Federacija servera
Automatska sinkronizacija korisnika preko povezanih Jellyfin instanci održava vjerodajnice i pristup usklađenima bez ručnog upravljanja računima.
Osobna korisnička nadzorna ploča
Ugrađena korisnička stranica omogućuje gledateljima da upravljaju svojim uzvodnim vjerodajnicama i povezanim bibliotekama s jednog web sučelja.
Zašto pokrenuti Jellyswarrm na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.