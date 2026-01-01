Jellyswarrm je agregacijski proxy otvorenog koda koji kombinira nekoliko Jellyfin poslužitelja iza jedne pristupne točke, predstavljajući knjižnice, korisnike i reprodukciju kao da dolaze s jednog poslužitelja. Izgrađen je za kućanstva i grupe prijatelja čiji filmovi, serije i glazba žive na zasebnim strojevima ili mrežama, ali koji žele jedno mjesto za pregledavanje i reprodukciju svega.

Budući da izvorno komunicira s Jellyfin API-jem, postojeći mobilni, TV i desktop klijenti nastavljaju raditi bez rekonfiguracije. Samostalno hostiranje Jellyswarrma na VPS-u daje vam stabilnu javnu ulaznu točku koja premošćuje udaljene Jellyfin instance bez VPN-ova ili SMB montiranja, dok se transkodiranje i dalje odvija na uzvodnom poslužitelju koji posjeduje medije.