Postavite Picsur uz instalaciju jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za hosting slika s trenutnim poveznicama za dijeljenje, konverzijom formata i kontrolama isteka — bez oglasa, bez praćenja.
Odaberite VPS plan za Picsur
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Picsur
Picsur je lagana platforma za hosting slika sa samostalnim hostingom, dizajnirana za pojedince i timove koji žele potpunu kontrolu nad svojom infrastrukturom za dijeljenje slika. Prenesite slike, dobijte trenutne poveznice za dijeljenje i konfigurirajte vrijeme isteka — sve to bez oslanjanja na usluge trećih strana koje komprimiraju sadržaj, prikazuju oglase ili brišu datoteke bez upozorenja.
Podržan od strane PostgreSQL-a za pouzdanu pohranu metapodataka, Picsur podržava PNG, JPEG, GIF, WebP i AVIF s automatskom konverzijom i optimizacijom formata. Njegov REST API omogućuje jednostavnu integraciju programskih prijenosa slika u postojeće alate i radne procese na vašem VPS-u.
Picsur ključne značajke
Trenutni dijeljivi linkovi
Prenesite sliku i odmah primite čistu, izravnu poveznicu spremnu za umetanje u razgovore, dokumentaciju ili e-poštu.
Pretvorba formata
Automatski pretvara i optimizira slike između PNG, JPEG, GIF, WebP i AVIF formata za učinkovitu web isporuku.
Kontrole isteka
Postavite podesiva vremena isteka za dijeljene slike tako da veze automatski prestaju raditi nakon odabranog razdoblja za sigurno privremeno dijeljenje.
Višekorisničko upravljanje
Administratorske kontrole i korisnički računi omogućuju vam upravljanje pristupom, kvotama za pohranu i dozvolama unutar tima ili organizacije.
REST API
Programski API za prijenos i upravljanje integrira Picsur s CI/CD cjevovodima, alatima za snimanje zaslona i drugim automatiziranim radnim procesima.
Zašto pokrenuti Picsur na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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