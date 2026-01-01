Picsur je lagana platforma za hosting slika sa samostalnim hostingom, dizajnirana za pojedince i timove koji žele potpunu kontrolu nad svojom infrastrukturom za dijeljenje slika. Prenesite slike, dobijte trenutne poveznice za dijeljenje i konfigurirajte vrijeme isteka — sve to bez oslanjanja na usluge trećih strana koje komprimiraju sadržaj, prikazuju oglase ili brišu datoteke bez upozorenja.

Podržan od strane PostgreSQL-a za pouzdanu pohranu metapodataka, Picsur podržava PNG, JPEG, GIF, WebP i AVIF s automatskom konverzijom i optimizacijom formata. Njegov REST API omogućuje jednostavnu integraciju programskih prijenosa slika u postojeće alate i radne procese na vašem VPS-u.