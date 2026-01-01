Wiki.js je moderna, samostalno hostirana wiki platforma izgrađena na Node.js-u i podržana PostgreSQL-om. Pruža vizualni WYSIWYG uređivač uz podršku za markdown, pretraživanje cijelog teksta, povijest verzija za svaku stranicu i detaljne politike kontrole pristupa — što je čini prikladnom za osobne baze znanja i korporativnu dokumentaciju.

Samostalno hostiranje Wiki.js-a na VPS-u čuva dokumentaciju privatnom i dostupnom bez SaaS pretplate. Integrira se s LDAP-om, OAuth-om, SAML-om i desecima vanjskih pružatelja autentifikacije, podržava 40+ jezika sučelja i nudi pozadinske sustave za pohranu temeljene na modulima, uključujući Git i pohranu objekata u oblaku.