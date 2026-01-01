Postavite Wiki.js instalacijom jednim klikom.
Moderna wiki platforma otvorenog koda s WYSIWYG uređivanjem, pretraživanjem cijelog teksta, kontrolom verzija i podrškom za višestruku autentifikaciju.
Odaberite VPS plan za Wiki.js
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Wiki.js
Wiki.js je moderna, samostalno hostirana wiki platforma izgrađena na Node.js-u i podržana PostgreSQL-om. Pruža vizualni WYSIWYG uređivač uz podršku za markdown, pretraživanje cijelog teksta, povijest verzija za svaku stranicu i detaljne politike kontrole pristupa — što je čini prikladnom za osobne baze znanja i korporativnu dokumentaciju.
Samostalno hostiranje Wiki.js-a na VPS-u čuva dokumentaciju privatnom i dostupnom bez SaaS pretplate. Integrira se s LDAP-om, OAuth-om, SAML-om i desecima vanjskih pružatelja autentifikacije, podržava 40+ jezika sučelja i nudi pozadinske sustave za pohranu temeljene na modulima, uključujući Git i pohranu objekata u oblaku.
Wiki.js ključne značajke
Bogate opcije uređivanja
Pišite s vizualnim WYSIWYG uređivačem, običnim Markdownom ili AsciiDoc uređivačem, ovisno o vašim preferencijama i razini vještine.
Cjelovito pretraživanje
Trenutačno pronađite bilo koji sadržaj na svim wiki stranicama uz brzo, precizno indeksiranje cijelog teksta koje pokreće PostgreSQL pozadina.
Povijest verzija
Svaka izmjena stranice se verzira, što vam omogućuje usporedbu promjena tijekom vremena i vraćanje bilo koje prethodne verzije sadržaja.
Kontrola pristupa
Definirajte detaljne dozvole za čitanje i pisanje po stranici, grupi ili odjeljku kako biste kontrolirali tko može pregledavati ili uređivati svaki dio wikija.
Integracija višestruke autentifikacije
Povežite se na LDAP, OAuth 2.0, SAML ili bilo kojeg od brojnih pružatelja društvenih prijava za centraliziranu autentifikaciju korisnika.
Zašto pokrenuti Wiki.js na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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