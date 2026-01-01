Do 69% popusta za Geneac

Postavite Geneac instalacijom jednim klikom.

Samohostirani alat za izradu genealoških stranica za objavljivanje vašeg obiteljskog stabla, istraživanja i fotografija online.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Geneac instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Geneac

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Geneac

Geneac je open-source Ruby on Rails aplikacija za dijeljenje genealoških istraživanja na webu. Predstavlja ljude, odnose, fotografije i bilješke u formatu wiki stila koji posjetitelji mogu pregledavati, dok administratori upravljaju temeljnim obiteljskim stablom iz autentificiranog pozadinskog sustava. Podatkovni model je namjenski izgrađen za genealogiju — pojedinci, obitelji, citati izvora, povijest uređivanja i označavanje su prvoklasni koncepti, a ne naknadno dodani blog postovi.

Samostalno hostiranje Geneaca čuva desetljeća obiteljskih istraživanja, skeniranih dokumenata i privatnih bilješki na vašem vlastitom poslužitelju, gdje je pristup u potpunosti pod vašom kontrolom. Aplikacija koristi SQLite i lokalnu pohranu datoteka, tako da jedan trajni volumen bilježi cijelu stranicu i može se sigurnosno kopirati kao obična kopija datoteke bez alata za baze podataka.

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Što možete izgraditi uz {name}

Geneac ključne značajke

Ljudi i odnosi

Zabilježite pojedince s podacima o rođenju, smrti i biografskim detaljima, a zatim ih povežite kroz odnose roditelja, supružnika i djece kako biste izgradili pregledno obiteljsko stablo.

Fotografije i dokumenti

Priložite skenirane fotografije, potvrde i izvorne dokumente osobama i bilješkama putem Active Storage-a, s obradom slika pomoću libvipsa.

Bilješke istraživanja

Zabilježite biografske narative i rezultate istraživanja kao opširne bilješke koje se mogu označiti i unakrsno povezati s osobama koje opisuju.

Označavanje i pretraga

Organizirajte sadržaj pomoću acts-as-taggable-on mehanizma tako da se prezimena, lokacije i teme mogu filtrirati preko osoba, fotografija i bilješki.

Autentificirani administrator

Registracija putem Devisea, prijava i dodjela administratorskih uloga štite uređivanje dok objavljena stranica ostaje otvoreno dostupna za pregledavanje članovima obitelji.

Pozadinski radnici

Resque radnik podržan Redisom pokreće obradu slika i druge dugotrajne poslove u pozadini tako da web sučelje ostaje responzivno.

Zašto pokrenuti Geneac na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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