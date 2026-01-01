Postavite Geneac instalacijom jednim klikom.
Samohostirani alat za izradu genealoških stranica za objavljivanje vašeg obiteljskog stabla, istraživanja i fotografija online.
Odaberite VPS plan za Geneac
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Geneac
Geneac je open-source Ruby on Rails aplikacija za dijeljenje genealoških istraživanja na webu. Predstavlja ljude, odnose, fotografije i bilješke u formatu wiki stila koji posjetitelji mogu pregledavati, dok administratori upravljaju temeljnim obiteljskim stablom iz autentificiranog pozadinskog sustava. Podatkovni model je namjenski izgrađen za genealogiju — pojedinci, obitelji, citati izvora, povijest uređivanja i označavanje su prvoklasni koncepti, a ne naknadno dodani blog postovi.
Samostalno hostiranje Geneaca čuva desetljeća obiteljskih istraživanja, skeniranih dokumenata i privatnih bilješki na vašem vlastitom poslužitelju, gdje je pristup u potpunosti pod vašom kontrolom. Aplikacija koristi SQLite i lokalnu pohranu datoteka, tako da jedan trajni volumen bilježi cijelu stranicu i može se sigurnosno kopirati kao obična kopija datoteke bez alata za baze podataka.
Geneac ključne značajke
Ljudi i odnosi
Zabilježite pojedince s podacima o rođenju, smrti i biografskim detaljima, a zatim ih povežite kroz odnose roditelja, supružnika i djece kako biste izgradili pregledno obiteljsko stablo.
Fotografije i dokumenti
Priložite skenirane fotografije, potvrde i izvorne dokumente osobama i bilješkama putem Active Storage-a, s obradom slika pomoću libvipsa.
Bilješke istraživanja
Zabilježite biografske narative i rezultate istraživanja kao opširne bilješke koje se mogu označiti i unakrsno povezati s osobama koje opisuju.
Označavanje i pretraga
Organizirajte sadržaj pomoću acts-as-taggable-on mehanizma tako da se prezimena, lokacije i teme mogu filtrirati preko osoba, fotografija i bilješki.
Autentificirani administrator
Registracija putem Devisea, prijava i dodjela administratorskih uloga štite uređivanje dok objavljena stranica ostaje otvoreno dostupna za pregledavanje članovima obitelji.
Pozadinski radnici
Resque radnik podržan Redisom pokreće obradu slika i druge dugotrajne poslove u pozadini tako da web sučelje ostaje responzivno.
Zašto pokrenuti Geneac na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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