Geneac je open-source Ruby on Rails aplikacija za dijeljenje genealoških istraživanja na webu. Predstavlja ljude, odnose, fotografije i bilješke u formatu wiki stila koji posjetitelji mogu pregledavati, dok administratori upravljaju temeljnim obiteljskim stablom iz autentificiranog pozadinskog sustava. Podatkovni model je namjenski izgrađen za genealogiju — pojedinci, obitelji, citati izvora, povijest uređivanja i označavanje su prvoklasni koncepti, a ne naknadno dodani blog postovi.

Samostalno hostiranje Geneaca čuva desetljeća obiteljskih istraživanja, skeniranih dokumenata i privatnih bilješki na vašem vlastitom poslužitelju, gdje je pristup u potpunosti pod vašom kontrolom. Aplikacija koristi SQLite i lokalnu pohranu datoteka, tako da jedan trajni volumen bilježi cijelu stranicu i može se sigurnosno kopirati kao obična kopija datoteke bez alata za baze podataka.