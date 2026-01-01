Postavite PinePods jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostirani upravitelj podcasta za više korisnika sa sinkronizacijom među uređajima, pretraživanjem PodcastIndex-a i izvornim mobilnim aplikacijama.
Odaberite VPS plan za PinePods
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PinePods
PinePods je upravitelj podcasta otvorenog koda izgrađen za kućanstva, timove i individualne slušatelje koji žele zadržati svoju povijest slušanja izvan poslužitelja trećih strana. Kombinira dotjerano web sučelje s izvornim Android, iOS i desktop klijentima, tako da svaki uređaj ostaje sinkroniziran bez oslanjanja na komercijalne podcast platforme.
Ono što PinePods izdvaja je njegov prvoklasni model za više korisnika u kombinaciji s ugrađenom podrškom za gpodder API i integracijom PodcastIndexa. Svaki član dobiva neovisne pretplate, red čekanja i povijest reprodukcije dok dijeli jedan pozadinski sustav. Samostalno hostiranje poslužitelja na vlastitom VPS-u čuva vaš popis pretplata, navike slušanja i preuzete epizode potpuno privatnima i bez reklamnih tragača.
PinePods ključne značajke
Višekorisnički računi
Svaki član ima neovisne pretplate, redove čekanja i povijest slušanja podržane zajedničkim poslužiteljem — idealno za obitelji ili zajednička kućanstva.
Sinkronizacija među uređajima
Pozicija reprodukcije, red čekanja i pretplate sinkroniziraju se u stvarnom vremenu između web, Android, iOS i desktop klijenata putem ugrađenog gpodder API-ja.
PodcastIndex pretraživanje
Otkrijte nove podcaste putem otvorenog kataloga PodcastIndex ili pretraživanja iTunesa bez slanja upita u direktorije podržane oglasima.
Preuzimanja epizoda
Preuzmite epizode na poslužitelj za offline slušanje, arhiviranje i zaštitu od nestanka emisija s javnih izvora.
YouTube kanali
Pretplatite se na YouTube kanale kao da su podcasti, s izvlačenjem zvuka tako da možete slušati na isti način kao i redovite emisije.
OPML uvoz i sigurnosno kopiranje
Premjestite svoje postojeće pretplate na podcaste putem OPML-a, zakažite automatske sigurnosne kopije i izvezite sve kada vam zatreba.
Zašto pokrenuti PinePods na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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