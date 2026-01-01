PinePods je upravitelj podcasta otvorenog koda izgrađen za kućanstva, timove i individualne slušatelje koji žele zadržati svoju povijest slušanja izvan poslužitelja trećih strana. Kombinira dotjerano web sučelje s izvornim Android, iOS i desktop klijentima, tako da svaki uređaj ostaje sinkroniziran bez oslanjanja na komercijalne podcast platforme.

Ono što PinePods izdvaja je njegov prvoklasni model za više korisnika u kombinaciji s ugrađenom podrškom za gpodder API i integracijom PodcastIndexa. Svaki član dobiva neovisne pretplate, red čekanja i povijest reprodukcije dok dijeli jedan pozadinski sustav. Samostalno hostiranje poslužitelja na vlastitom VPS-u čuva vaš popis pretplata, navike slušanja i preuzete epizode potpuno privatnima i bez reklamnih tragača.