Postavite Rotki instalacijom jednim klikom.
Praćenje kripto portfelja otvorenog koda koje obrađuje sve podatke lokalno, čuvajući vaše financijske podatke potpuno privatnima.
Odaberite VPS plan za Rotki
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Rotki
Rotki je open-source alat za praćenje portfelja, analitiku i izvještavanje o porezima izgrađen oko jednog načela: vaši financijski podaci nikada ne napuštaju vaše računalo. Za razliku od centraliziranih aplikacija za portfelj koje agregiraju imovine preko burzi i novčanika na svojim poslužiteljima, Rotki radi lokalno i obrađuje sve na vašem vlastitom VPS-u — bez računa, bez dijeljenja podataka, bez rizika od provale.
Povezuje se s Binanceom, Coinbaseom, Krakenom i desecima drugih burzi putem API ključeva samo za čitanje, prati Ethereum i Bitcoin novčanike te nadzire DeFi pozicije u protokolima poput Aave i Uniswap. Samostalno hostanje omogućuje vam trajni pristup s bilo kojeg uređaja bez izlaganja osjetljivih API ključeva trećim stranama.
Rotki ključne značajke
Lokalna obrada podataka
Svi podaci portfelja obrađuju se na vašem vlastitom poslužitelju — ništa se ne šalje vanjskim uslugama, čime se eliminira rizik od povrede financijskih podataka.
Višeburzijsko praćenje
Povezuje se s Binanceom, Coinbaseom, Krakenom i mnogim drugim burzama putem API ključeva samo za čitanje za jedinstveni prikaz portfelja.
DeFi protokol podrška
Automatski detektira pozicije u Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO i drugim DeFi protokolima, uključujući prinose i nagrade.
Izrada poreznog izvješća
Generira detaljna izvješća o trgovinama, prihodima i oporezivim događajima, formatirana za računovođe ili uvoz u porezni softver.
Praćenje blockchaina
Prati Ethereum adrese sa svim ERC-20 tokenima, Bitcoin adrese i NFT imovinu s procjenom u stvarnom vremenu.
Zašto pokrenuti Rotki na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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