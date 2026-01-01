Rotki je open-source alat za praćenje portfelja, analitiku i izvještavanje o porezima izgrađen oko jednog načela: vaši financijski podaci nikada ne napuštaju vaše računalo. Za razliku od centraliziranih aplikacija za portfelj koje agregiraju imovine preko burzi i novčanika na svojim poslužiteljima, Rotki radi lokalno i obrađuje sve na vašem vlastitom VPS-u — bez računa, bez dijeljenja podataka, bez rizika od provale.

Povezuje se s Binanceom, Coinbaseom, Krakenom i desecima drugih burzi putem API ključeva samo za čitanje, prati Ethereum i Bitcoin novčanike te nadzire DeFi pozicije u protokolima poput Aave i Uniswap. Samostalno hostanje omogućuje vam trajni pristup s bilo kojeg uređaja bez izlaganja osjetljivih API ključeva trećim stranama.