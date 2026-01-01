Postavite EmailEngine instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran API za e-poštu koji povezuje IMAP i SMTP račune i izlaže ih kao jedinstveno REST sučelje.
Odaberite VPS plan za EmailEngine
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz EmailEngine
EmailEngine je samostalno hostirana usluga koja se povezuje s IMAP i SMTP sandučićima e-pošte — uključujući Gmail, Outlook i bilo kojeg standardnog pružatelja usluga — i izlaže sve operacije e-pošte putem jednog REST API-ja. Umjesto pisanja aplikacijskog koda koji izravno komunicira s IMAP-om, programeri registriraju račune e-pošte kod EmailEngine-a, a zatim šalju, primaju, pretražuju i sinkroniziraju e-poštu putem čistih HTTP krajnjih točaka.
Samostalno hostiranje EmailEngine-a na vlastitom VPS-u čuva vjerodajnice računa e-pošte i podatke poruka unutar vaše vlastite infrastrukture. EmailEngine obrađuje ponovno povezivanje, enkripciju vjerodajnica i isporuku web-hookova tako da se aplikacijski kod usredotočuje na poslovnu logiku, a ne na rukovanje protokolom e-pošte. Uključeno je 14-dnevno probno razdoblje; licenca je potrebna za daljnju produkcijsku upotrebu.
EmailEngine ključne značajke
Objedinjeni email REST API
Pristupite svim IMAP i SMTP operacijama — slanje, primanje, pretraživanje, sinkronizacija — putem jedne HTTP krajnje točke bez obzira na pružatelja e-pošte.
Upravljanje više računa
Registrirajte više adresa e-pošte od bilo kojeg pružatelja i upravljajte svim sandučićima putem jednog dosljednog API-ja bez potrebe za integracijom za svakog pružatelja.
Dostava Webhook događaja
Primajte HTTP obavijesti u stvarnom vremenu kada stignu nove e-poruke, poruke su pročitane ili se promijeni stanje poštanskog sandučića, bez anketiranja.
Enkripcija vjerodajnica
Sve pohranjene lozinke e-mail računa i OAuth tokeni šifrirani su pomoću glavnog tajnog ključa koji konfigurirate prilikom implementacije.
SMTP proxy za slanje
Šaljite e-poštu u ime registriranih računa putem ugrađenog SMTP proxyja bez otkrivanja izvornih vjerodajnica uslugama slanja.
Zašto pokrenuti EmailEngine na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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