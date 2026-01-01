EmailEngine je samostalno hostirana usluga koja se povezuje s IMAP i SMTP sandučićima e-pošte — uključujući Gmail, Outlook i bilo kojeg standardnog pružatelja usluga — i izlaže sve operacije e-pošte putem jednog REST API-ja. Umjesto pisanja aplikacijskog koda koji izravno komunicira s IMAP-om, programeri registriraju račune e-pošte kod EmailEngine-a, a zatim šalju, primaju, pretražuju i sinkroniziraju e-poštu putem čistih HTTP krajnjih točaka.

Samostalno hostiranje EmailEngine-a na vlastitom VPS-u čuva vjerodajnice računa e-pošte i podatke poruka unutar vaše vlastite infrastrukture. EmailEngine obrađuje ponovno povezivanje, enkripciju vjerodajnica i isporuku web-hookova tako da se aplikacijski kod usredotočuje na poslovnu logiku, a ne na rukovanje protokolom e-pošte. Uključeno je 14-dnevno probno razdoblje; licenca je potrebna za daljnju produkcijsku upotrebu.