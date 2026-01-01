Postavite SQLChat instalacijom jednim klikom.
AI-pokretan, chat-baziran SQL klijent koji pretražuje bilo koju bazu podataka koristeći običan engleski umjesto pisanja SQL-a.
Odaberite VPS plan za SQLChat
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SQLChat
SQLChat je SQL klijent temeljen na chatu koji se povezuje s vašim postojećim bazama podataka i omogućuje vam da ih pretražujete koristeći prirodni jezik. Umjesto ručnog pisanja SQL-a, vi opišete što želite na običnom engleskom, a SQLChat to prevodi u SQL upit, izvršava ga i vraća rezultate — sve unutar konverzacijskog sučelja. Automatski čita vašu shemu baze podataka tako da generirani upiti referenciraju stvarne nazive tablica i stupaca.
Samostalno hostiranje SQLChat-a na vašem VPS-u znači da vjerodajnice baze podataka i rezultati upita nikada ne napuštaju vašu vlastitu infrastrukturu. Dizajn bez stanja, s jednom uslugom, čini ga laganim i jednostavnim za održavanje, dok podrška za prilagođenu AI krajnju točku omogućuje vam usmjeravanje zaključivanja kroz bilo koji model kompatibilan s OpenAI-jem.
SQLChat ključne značajke
Prirodnojezični upiti
Opišite što želite jednostavnim engleskim jezikom i SQLChat generira SQL, izvršava ga i vraća rezultate bez da morate znati točnu sintaksu.
Podrška za više baza podataka
Povežite se s MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase i drugim bazama podataka s jednog sučelja bez prebacivanja alata.
AI svjestan sheme
SQLChat automatski čita shemu vaše baze podataka, omogućujući umjetnoj inteligenciji generiranje preciznih upita koji referenciraju stvarne nazive tablica i stupaca.
Prilagođena AI krajnja točka
Usmjerite SQLChat na bilo koju API krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem, uključujući samostalno hostirane modele putem Ollame, kako biste zadržali AI zaključivanje na vlastitoj infrastrukturi.
Implementacija bez stanja
U načinu rada za jednog korisnika, SQLChat ne pohranjuje podatke na strani poslužitelja — profili veze nalaze se u pregledniku, čime implementacija ostaje lagana bez ovisnosti o bazi podataka.
Zašto pokrenuti SQLChat na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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