SQLChat je SQL klijent temeljen na chatu koji se povezuje s vašim postojećim bazama podataka i omogućuje vam da ih pretražujete koristeći prirodni jezik. Umjesto ručnog pisanja SQL-a, vi opišete što želite na običnom engleskom, a SQLChat to prevodi u SQL upit, izvršava ga i vraća rezultate — sve unutar konverzacijskog sučelja. Automatski čita vašu shemu baze podataka tako da generirani upiti referenciraju stvarne nazive tablica i stupaca.

Samostalno hostiranje SQLChat-a na vašem VPS-u znači da vjerodajnice baze podataka i rezultati upita nikada ne napuštaju vašu vlastitu infrastrukturu. Dizajn bez stanja, s jednom uslugom, čini ga laganim i jednostavnim za održavanje, dok podrška za prilagođenu AI krajnju točku omogućuje vam usmjeravanje zaključivanja kroz bilo koji model kompatibilan s OpenAI-jem.