Postavite Unmanic instalacijom jednim klikom.
Samohostiran optimizator medijske biblioteke koji automatski transkodira i pretvara datoteke u vaše željene formate.
Odaberite VPS plan za Unmanic
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Unmanic
Unmanic je alat za optimizaciju medijske biblioteke s vlastitim hostingom koji automatski skenira vaše datoteke i transkodira ih u dosljedne formate koristeći FFmpeg. Umjesto ručnog pretvaranja datoteka ili pisanja skripti, Unmanic kontinuirano nadzire direktorij biblioteke, identificira datoteke koje ne odgovaraju vašim konfiguriranim izlaznim postavkama i stavlja ih u red čekanja za obradu — a sve se upravlja putem web sučelja.
Samostalno hostiranje Unmanica na VPS-u pruža vam uvijek aktivnu konverzijsku liniju za vašu medijsku kolekciju. Bilo da standardizirate video kodeke, smanjujete veličine datoteka ili obrađujete DVR snimke, Unmanic obavlja poslove u pozadini bez potrebe da vaše stolno računalo ostane uključeno.
Unmanic ključne značajke
Automatizirano skeniranje knjižnice
Unmanic kontinuirano skenira vaš medijski direktorij i stavlja u red čekanja datoteke koje ne odgovaraju vašim konfiguriranim izlaznim postavkama za obradu.
Transkodiranje pokretano FFmpegom
Prekodirajte video i audio u bilo koji format ili kodek koji podržava FFmpeg, uključujući H.264, H.265, AV1 i AAC.
Sustav dodataka
Proširite Unmanic s dodacima zajednice za uklanjanje reklama, preimenovanje datoteka, komprimiranje arhiva i još mnogo toga.
Nadzor datoteka u stvarnom vremenu
Nove ili izmijenjene datoteke automatski se detektiraju tako da se svježe dodani mediji stavljaju u red čekanja za obradu bez ručne intervencije.
Upravljanje redom zadataka
Upravljajte istovremenim poslovima konverzije s vizualnim redom čekanja koji prikazuje napredak uživo, procijenjeno vrijeme i povijest obrade.
Zašto pokrenuti Unmanic na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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