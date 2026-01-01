Unmanic je alat za optimizaciju medijske biblioteke s vlastitim hostingom koji automatski skenira vaše datoteke i transkodira ih u dosljedne formate koristeći FFmpeg. Umjesto ručnog pretvaranja datoteka ili pisanja skripti, Unmanic kontinuirano nadzire direktorij biblioteke, identificira datoteke koje ne odgovaraju vašim konfiguriranim izlaznim postavkama i stavlja ih u red čekanja za obradu — a sve se upravlja putem web sučelja.

Samostalno hostiranje Unmanica na VPS-u pruža vam uvijek aktivnu konverzijsku liniju za vašu medijsku kolekciju. Bilo da standardizirate video kodeke, smanjujete veličine datoteka ili obrađujete DVR snimke, Unmanic obavlja poslove u pozadini bez potrebe da vaše stolno računalo ostane uključeno.