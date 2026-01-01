Postavite HedgeDoc jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Markdown uređivač otvorenog koda za suradnju u stvarnom vremenu za timove za zajedničko pisanje, pregledavanje i dijeljenje dokumenata.
Odaberite VPS plan za HedgeDoc
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz HedgeDoc
HedgeDoc je kolaborativni Markdown uređivač otvorenog koda gdje više ljudi može istovremeno pisati i uređivati isti dokument uz praćenje kursora uživo i trenutnu sinkronizaciju. Osim osnovnog Markdowna, podržava ugrađene dijagrame putem Mermaida i PlantUML-a, matematičke formule putem KaTeX-a, blokove koda s istaknutom sintaksom za preko 100 jezika i način prezentacije koji svaku bilješku pretvara u prezentaciju.
Samostalno hostiranje HedgeDoca na vašem VPS-u čuva osjetljivu dokumentaciju, interne arhitektonske odluke i vlasničke bilješke unutar vaše vlastite infrastrukture — bez naknada po korisniku, bez pristupa podacima trećih strana i potpunu kontrolu nad metodama autentifikacije uključujući LDAP, OAuth i SAML za poslovna okruženja.
HedgeDoc ključne značajke
Suradnja u stvarnom vremenu
Više autora uređuje isti dokument istovremeno s pozicijama pokazivača uživo i trenutnim ažuriranjima, čime udaljeni timovi ostaju sinkronizirani bez sukoba pri spajanju.
Dijagrami i matematika
Ugradite Mermaid, Graphviz i PlantUML dijagrame uz KaTeX matematičke izraze izravno u Markdown, čineći HedgeDoc idealnim za tehničku i akademsku dokumentaciju.
Način prezentacije
Pretvorite bilo koji Markdown dokument u prezentaciju jednim klikom, eliminirajući potrebu za zasebnim softverom za prezentacije za interne razgovore i demonstracije.
Fleksibilne dozvole
Postavite dokumente kao javne, zaštićene ili privatne i kontrolirajte tko ih može pregledavati, komentirati ili uređivati — od otvorenih wiki stranica zajednice do povjerljivih internih specifikacija.
Poslovna Auth podrška
Integrirajte se s LDAP-om, OAuth pružateljima, SAML-om i lokalnim računima kako bi se timovi mogli prijaviti s postojećim korporativnim vjerodajnicama bez upravljanja zasebnim lozinkama.
Zašto pokrenuti HedgeDoc na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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