HedgeDoc je kolaborativni Markdown uređivač otvorenog koda gdje više ljudi može istovremeno pisati i uređivati isti dokument uz praćenje kursora uživo i trenutnu sinkronizaciju. Osim osnovnog Markdowna, podržava ugrađene dijagrame putem Mermaida i PlantUML-a, matematičke formule putem KaTeX-a, blokove koda s istaknutom sintaksom za preko 100 jezika i način prezentacije koji svaku bilješku pretvara u prezentaciju.

Samostalno hostiranje HedgeDoca na vašem VPS-u čuva osjetljivu dokumentaciju, interne arhitektonske odluke i vlasničke bilješke unutar vaše vlastite infrastrukture — bez naknada po korisniku, bez pristupa podacima trećih strana i potpunu kontrolu nad metodama autentifikacije uključujući LDAP, OAuth i SAML za poslovna okruženja.