Postavite TriliumNext Notes uz instalaciju jednim klikom.
Samohostirana osobna baza znanja s hijerarhijskim bilješkama, podrškom za skriptiranje i snažnim REST API-jem za automatizaciju.
Odaberite VPS plan za TriliumNext Notes
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TriliumNext Notes
TriliumNext Notes je samohostirana aplikacija za upravljanje osobnim znanjem izgrađena oko hijerarhijske strukture stabla koja može pohraniti tisuće bilješki. Podržava bogato WYSIWYG uređivanje, blokove koda, matematičke formule i skriptni mehanizam za izgradnju prilagođenih radnih procesa i automatizirano upravljanje bilješkama.
Samohostiranje na VPS-u daje vam neograničenu pohranu bilješki, trajnu sinkronizaciju među uređajima i potpuno vlasništvo nad vašom bazom znanja. Bilješke se mogu klonirati na više lokacija, poboljšati prilagođenim atributima i pristupati im putem ETAPI REST API-ja za vanjske integracije.
TriliumNext Notes ključne značajke
Hijerarhijska organizacija
Organizirajte tisuće bilješki u strukturi stabla s kloniranjem, tako da se pojedinačne bilješke mogu pojaviti u više konteksta bez dupliciranja.
Skriptni mehanizam
Pišite JavaScript skripte koje se pokreću na temelju događaja ili rasporeda kako bi automatizirale stvaranje bilješki, označavanje i organizaciju.
Povijest revizija
Svaka izmjena bilješke automatski se verzira, omogućujući vam pregled i vraćanje bilo koje prethodne verzije vašeg sadržaja.
ETAPI REST API
Dokumentirani REST API omogućuje vanjskim alatima programsko stvaranje, čitanje, ažuriranje i organiziranje bilješki.
Web isječak
Proširenje preglednika snima web stranice izravno u vašu Trilium bazu znanja jednim klikom.
Zašto pokrenuti TriliumNext Notes na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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