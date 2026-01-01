TriliumNext Notes je samohostirana aplikacija za upravljanje osobnim znanjem izgrađena oko hijerarhijske strukture stabla koja može pohraniti tisuće bilješki. Podržava bogato WYSIWYG uređivanje, blokove koda, matematičke formule i skriptni mehanizam za izgradnju prilagođenih radnih procesa i automatizirano upravljanje bilješkama.

Samohostiranje na VPS-u daje vam neograničenu pohranu bilješki, trajnu sinkronizaciju među uređajima i potpuno vlasništvo nad vašom bazom znanja. Bilješke se mogu klonirati na više lokacija, poboljšati prilagođenim atributima i pristupati im putem ETAPI REST API-ja za vanjske integracije.