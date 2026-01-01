Postavite LiteLLM jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Jedinstveni AI pristupnik koji pruža API pristup kompatibilan s OpenAI-jem za više od 100 LLM-ova od bilo kojeg pružatelja.
Odaberite VPS plan za LiteLLM
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LiteLLM
LiteLLM je AI pristupnik otvorenog koda koji svakom LLM-u daje isti API kompatibilan s OpenAI-jem, tako da se vaše aplikacije mogu prebacivati između OpenAI-ja, Anthropic-a, Google-a, Azure-a, AWS Bedrock-a i više od 100 drugih pružatelja bez promjena koda. On upravlja balansiranjem opterećenja, automatskim prebacivanjem u slučaju kvara, upravljanjem virtualnim API ključevima, praćenjem potrošnje i ograničavanjem stope iz jednog administrativnog sučelja.
Samostalno hostiranje LiteLLM-a čuva vaše API ključeve i podatke o korištenju unutar vaše vlastite infrastrukture, eliminira prigušivanje i ograničenja stope dijeljenih proxy usluga te daje vašem timu centralnu kontrolnu ploču za svu upotrebu LLM-a — što je ključno za organizacije koje upravljaju troškovima AI-ja i usklađenošću u velikom opsegu.
LiteLLM ključne značajke
100+ LLM pružatelja
Pristupite OpenAI-ju, Anthropicu, Google Gemini-ju, Azureu, AWS Bedrocku i desecima drugih putem jedne jedinstvene API pristupne točke.
Uravnoteženje opterećenja i prebacivanje u slučaju kvara
Raspodijelite zahtjeve preko više pružatelja i automatski se prebacite na sigurnosne kopije kada pružatelj nije dostupan.
Praćenje potrošnje i proračuni
Pratite troškove LLM-a u stvarnom vremenu i postavite proračunska ograničenja po korisniku ili po timu kako biste spriječili nekontrolirano trošenje API-ja.
Virtualno upravljanje ključevima
Izdajte virtualne API ključeve s definiranim opsegom timovima i aplikacijama s detaljnim kontrolama pristupa i praćenjem korištenja.
Napredno usmjeravanje
Usmjerite zahtjeve prema cijeni, latenciji ili prilagođenim pravilima kako biste uvijek koristili najbolji model za svaku vrstu zahtjeva.
Zašto pokrenuti LiteLLM na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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