LiteLLM je AI pristupnik otvorenog koda koji svakom LLM-u daje isti API kompatibilan s OpenAI-jem, tako da se vaše aplikacije mogu prebacivati između OpenAI-ja, Anthropic-a, Google-a, Azure-a, AWS Bedrock-a i više od 100 drugih pružatelja bez promjena koda. On upravlja balansiranjem opterećenja, automatskim prebacivanjem u slučaju kvara, upravljanjem virtualnim API ključevima, praćenjem potrošnje i ograničavanjem stope iz jednog administrativnog sučelja.

Samostalno hostiranje LiteLLM-a čuva vaše API ključeve i podatke o korištenju unutar vaše vlastite infrastrukture, eliminira prigušivanje i ograničenja stope dijeljenih proxy usluga te daje vašem timu centralnu kontrolnu ploču za svu upotrebu LLM-a — što je ključno za organizacije koje upravljaju troškovima AI-ja i usklađenošću u velikom opsegu.