Do 69% popusta za LiteLLM

Postavite LiteLLM jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Jedinstveni AI pristupnik koji pruža API pristup kompatibilan s OpenAI-jem za više od 100 LLM-ova od bilo kojeg pružatelja.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite LiteLLM jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za LiteLLM

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz LiteLLM

LiteLLM je AI pristupnik otvorenog koda koji svakom LLM-u daje isti API kompatibilan s OpenAI-jem, tako da se vaše aplikacije mogu prebacivati između OpenAI-ja, Anthropic-a, Google-a, Azure-a, AWS Bedrock-a i više od 100 drugih pružatelja bez promjena koda. On upravlja balansiranjem opterećenja, automatskim prebacivanjem u slučaju kvara, upravljanjem virtualnim API ključevima, praćenjem potrošnje i ograničavanjem stope iz jednog administrativnog sučelja.

Samostalno hostiranje LiteLLM-a čuva vaše API ključeve i podatke o korištenju unutar vaše vlastite infrastrukture, eliminira prigušivanje i ograničenja stope dijeljenih proxy usluga te daje vašem timu centralnu kontrolnu ploču za svu upotrebu LLM-a — što je ključno za organizacije koje upravljaju troškovima AI-ja i usklađenošću u velikom opsegu.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

LiteLLM ključne značajke

100+ LLM pružatelja

Pristupite OpenAI-ju, Anthropicu, Google Gemini-ju, Azureu, AWS Bedrocku i desecima drugih putem jedne jedinstvene API pristupne točke.

Uravnoteženje opterećenja i prebacivanje u slučaju kvara

Raspodijelite zahtjeve preko više pružatelja i automatski se prebacite na sigurnosne kopije kada pružatelj nije dostupan.

Praćenje potrošnje i proračuni

Pratite troškove LLM-a u stvarnom vremenu i postavite proračunska ograničenja po korisniku ili po timu kako biste spriječili nekontrolirano trošenje API-ja.

Virtualno upravljanje ključevima

Izdajte virtualne API ključeve s definiranim opsegom timovima i aplikacijama s detaljnim kontrolama pristupa i praćenjem korištenja.

Napredno usmjeravanje

Usmjerite zahtjeve prema cijeni, latenciji ili prilagođenim pravilima kako biste uvijek koristili najbolji model za svaku vrstu zahtjeva.

Zašto pokrenuti LiteLLM na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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