Cassandra Reaper je de facto alat otvorenog koda za orkestriranje popravaka Apache Cassandre preko klastera s jednim podatkovnim centrom i više lokacija. Izvorno stvoren u Spotifyju i održavan od strane The Last Pickle, Reaper dijeli velike popravke na jedinice kojima se može upravljati, pokreće ih oportunistički preko čvorova i sigurno nastavlja nakon kvarova — zamjenjujući krhke nodetool skripte pokretane cronom sa stanjem, vidljivim tijekom rada.

Samostalno hostiranje Reapera na vašem VPS-u daje operaterima namjensku kontrolnu ploču s web sučeljem, REST API-jem i krajnjom točkom za metrike. Ova implementacija uključuje Apache Cassandra čvor tako da možete odmah povezati, zakazati i izvršiti popravke, a zatim registrirati dodatne produkcijske klastere putem JMX-a po potrebi.