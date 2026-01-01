Many Notes je samostalno hostirana aplikacija za bilježenje u Markdownu koja vam omogućuje organiziranje misli u trezore — fleksibilne spremnike koji drže povezane datoteke zajedno ili odvojeno, ovisno o tome kako preferirate raditi. Bilješke se pohranjuju i u bazi podataka i na datotečnom sustavu, dajući vam potpuno vlasništvo i prenosivost vašeg sadržaja bez vezivanja za bilo koji vlasnički format.

Osim osnovnog bilježenja, Many Notes podržava više korisnika s autentifikacijom, dijeljenje trezora za timsku suradnju, emitiranje u stvarnom vremenu, povratne veze i oznake za povezivanje srodnih bilješki te brzo pretraživanje cijelog teksta pokretano Typesenseom. OAuth prijava putem GitHub-a, Google-a, GitLab-a i drugih pružatelja čini upravljanje pristupom fleksibilnim za pojedince i timove podjednako.