Postavite mnogo bilješki jednim klikom.
Markdown aplikacija za bilježenje bilješki otvorenog koda s trezorima, pretraživanjem cijelog teksta i suradnjom više korisnika.
Odaberite VPS plan za Many Notes
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Many Notes
Many Notes je samostalno hostirana aplikacija za bilježenje u Markdownu koja vam omogućuje organiziranje misli u trezore — fleksibilne spremnike koji drže povezane datoteke zajedno ili odvojeno, ovisno o tome kako preferirate raditi. Bilješke se pohranjuju i u bazi podataka i na datotečnom sustavu, dajući vam potpuno vlasništvo i prenosivost vašeg sadržaja bez vezivanja za bilo koji vlasnički format.
Osim osnovnog bilježenja, Many Notes podržava više korisnika s autentifikacijom, dijeljenje trezora za timsku suradnju, emitiranje u stvarnom vremenu, povratne veze i oznake za povezivanje srodnih bilješki te brzo pretraživanje cijelog teksta pokretano Typesenseom. OAuth prijava putem GitHub-a, Google-a, GitLab-a i drugih pružatelja čini upravljanje pristupom fleksibilnim za pojedince i timove podjednako.
Many Notes ključne značajke
Organizacija trezora
Grupirajte bilješke u zasebne trezore ili držite sve u jednom — svaki trezor je prenosivi direktorij dajući vam potpunu kontrolu nad vašom strukturom datoteka.
Pretraživanje cijelog teksta
Brzo pretraživanje otporno na tipfelere, pokretano Typesenseom, omogućuje vam da trenutačno pronađete bilo koju bilješku u svim vašim trezorima.
Višekorisnička suradnja
Pozovite druge registrirane korisnike za pristup vašim trezorima i suradnju na bilješkama u stvarnom vremenu sa sučeljima koja se ažuriraju uživo.
Podrška za OAuth prijavu
Autentificirajte se putem GitHub-a, Google-a, GitLab-a, Azure-a, Slack-a i drugih OAuth pružatelja za fleksibilno upravljanje pristupom bez lozinke.
Bogati Markdown uređivač
Napredni uređivač s automatskim spremanjem, predlošcima, povratnim vezama, oznakama i PDF izvozom održava vaš tijek rada pisanja neprekinutim.
Progresivna web aplikacija
Instalirajte Many Notes kao PWA za iskustvo slično izvornoj aplikaciji na stolnim i mobilnim uređajima, uključujući navigaciju prilagođenu izvanmrežnom radu.
Zašto pokrenuti Many Notes na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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