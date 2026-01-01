Do 69% popusta za Many Notes

Postavite mnogo bilješki jednim klikom.

Markdown aplikacija za bilježenje bilješki otvorenog koda s trezorima, pretraživanjem cijelog teksta i suradnjom više korisnika.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite mnogo bilješki jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Many Notes

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Many Notes

Many Notes je samostalno hostirana aplikacija za bilježenje u Markdownu koja vam omogućuje organiziranje misli u trezore — fleksibilne spremnike koji drže povezane datoteke zajedno ili odvojeno, ovisno o tome kako preferirate raditi. Bilješke se pohranjuju i u bazi podataka i na datotečnom sustavu, dajući vam potpuno vlasništvo i prenosivost vašeg sadržaja bez vezivanja za bilo koji vlasnički format.

Osim osnovnog bilježenja, Many Notes podržava više korisnika s autentifikacijom, dijeljenje trezora za timsku suradnju, emitiranje u stvarnom vremenu, povratne veze i oznake za povezivanje srodnih bilješki te brzo pretraživanje cijelog teksta pokretano Typesenseom. OAuth prijava putem GitHub-a, Google-a, GitLab-a i drugih pružatelja čini upravljanje pristupom fleksibilnim za pojedince i timove podjednako.

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Što možete izgraditi uz {name}

Many Notes ključne značajke

Organizacija trezora

Grupirajte bilješke u zasebne trezore ili držite sve u jednom — svaki trezor je prenosivi direktorij dajući vam potpunu kontrolu nad vašom strukturom datoteka.

Pretraživanje cijelog teksta

Brzo pretraživanje otporno na tipfelere, pokretano Typesenseom, omogućuje vam da trenutačno pronađete bilo koju bilješku u svim vašim trezorima.

Višekorisnička suradnja

Pozovite druge registrirane korisnike za pristup vašim trezorima i suradnju na bilješkama u stvarnom vremenu sa sučeljima koja se ažuriraju uživo.

Podrška za OAuth prijavu

Autentificirajte se putem GitHub-a, Google-a, GitLab-a, Azure-a, Slack-a i drugih OAuth pružatelja za fleksibilno upravljanje pristupom bez lozinke.

Bogati Markdown uređivač

Napredni uređivač s automatskim spremanjem, predlošcima, povratnim vezama, oznakama i PDF izvozom održava vaš tijek rada pisanja neprekinutim.

Progresivna web aplikacija

Instalirajte Many Notes kao PWA za iskustvo slično izvornoj aplikaciji na stolnim i mobilnim uređajima, uključujući navigaciju prilagođenu izvanmrežnom radu.

Zašto pokrenuti Many Notes na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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