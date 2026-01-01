LinkAce je arhiva oznaka otvorenog koda stvorena za ljude koji žele dugoročno, organizirano čuvanje svake poveznice koju prikupe. Automatski bilježi naslove i opise, prati spremljene URL-ove za neispravne ili premještene ciljeve i može predati stranice Internet Archiveu kako bi važni izvori ostali dostupni čak i kada izvorna stranica nestane.

Samostalno hostiranje LinkAcea na vlastitom VPS-u čuva vašu povijest čitanja, istraživanja i dijeljene popise podalje od tragača trećih strana i vlasničkih usluga za oznake. Uključena MariaDB baza podataka i Redis predmemorija pružaju vam brzu, privatnu bazu znanja koju u potpunosti posjedujete, s dodacima za oznake preglednika, RSS feedovima i potpunim REST API-jem za integracije.