Postavite LinkAce instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana arhiva oznaka s automatiziranim praćenjem veza, pretraživanjem cijelog teksta i potpunim REST API-jem.
Odaberite VPS plan za LinkAce
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LinkAce
LinkAce je arhiva oznaka otvorenog koda stvorena za ljude koji žele dugoročno, organizirano čuvanje svake poveznice koju prikupe. Automatski bilježi naslove i opise, prati spremljene URL-ove za neispravne ili premještene ciljeve i može predati stranice Internet Archiveu kako bi važni izvori ostali dostupni čak i kada izvorna stranica nestane.
Samostalno hostiranje LinkAcea na vlastitom VPS-u čuva vašu povijest čitanja, istraživanja i dijeljene popise podalje od tragača trećih strana i vlasničkih usluga za oznake. Uključena MariaDB baza podataka i Redis predmemorija pružaju vam brzu, privatnu bazu znanja koju u potpunosti posjedujete, s dodacima za oznake preglednika, RSS feedovima i potpunim REST API-jem za integracije.
LinkAce ključne značajke
Automatizirano praćenje poveznica
Planirane provjere označavaju neispravne ili premještene poveznice kako vaša arhiva ne bi tiho propadala s vremenom.
Internet Archive backup
Automatski šaljite spremljene URL-ove na Wayback Machine i zadržite čitljive kopije stranica koje nestaju.
Popisi, oznake i pretraživanje
Organizirajte oznake s ugniježđenim popisima i oznakama, a zatim brzo pronađite bilo što putem naprednog filtriranog pretraživanja.
Potpuni REST API
Integrirajte LinkAce s proširenjima preglednika, mobilnim klijentima, Zapierom i prilagođenim skriptama putem potpuno dokumentiranog API-ja.
Javne i privatne poveznice
Označite svaku oznaku kao privatnu, internu ili javnu i dijelite odabrane zbirke putem namjenskih RSS feedova.
HTML uvoz i izvoz
Uvezite postojeće oznake preglednika ili izvezite svoju cijelu arhivu u bilo kojem trenutku bez vezanosti za dobavljača.
Zašto pokrenuti LinkAce na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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