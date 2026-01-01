Postavite QloApps jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Sustav za upravljanje hotelima i rezervacijama otvorenog koda sa sustavom za upravljanje objektima, sustavom za rezervacije i web stranicom hotela.
Odaberite VPS plan za QloApps
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz QloApps
QloApps je besplatna, open-source platforma za hotelsko poslovanje koja kombinira sustav za upravljanje imovinom (Property Management System), izravni sustav za rezervacije (direct booking engine) i hotelsku web stranicu okrenutu klijentima u jednoj instalaciji. Hotelijeri mogu upravljati inventarom soba, cijenama, porezima i rezervacijama s jedne nadzorne ploče, dok prihvaćaju rezervacije izravno na svojoj web stranici bez plaćanja provizije portalima trećih strana.
Samostalno hostiranje QloAppsa na vlastitom VPS-u (virtualnom privatnom poslužitelju) drži podatke gostiju, evidenciju plaćanja i povijest rezervacija pod vašom potpunom kontrolom, uklanja naknade po rezervaciji uobičajene za hostirane usluge rezervacija i omogućuje vam da prilagodite tijek rezervacije, temu i pozadinsko sučelje (back-office) kako bi odgovarali načinu na koji vaše imanje zapravo posluje.
QloApps ključne značajke
Sustav za izravne rezervacije
Prihvatite rezervacije izravno na web stranici vašeg hotela uz dostupnost u stvarnom vremenu, planove cijena i trenutne potvrde — bez provizije trećim portalima.
Upravljanje nekretninama
Upravljajte sobama, vrstama soba, planovima cijena, sezonskim cijenama, porezima i inventarom iz jedinstvenog back office-a izgrađenog oko stvarnih hotelskih radnih procesa.
Višehotelska podrška
Upravljajte s nekoliko objekata iz jedne instalacije, s sobama, cijenama i dopuštenjima osoblja po hotelu, te konsolidiranim izvještavanjem za cijelu grupu.
Ugrađena web stranica hotela
Pokrenite web stranicu hotela okrenutu k korisnicima s popisom soba, galerijom, recenzijama i stranicama za kontakt, odmah spremnu za korištenje — bez zasebnog CMS-a za održavanje.
Moduli i dodaci
Proširite tijekove rezervacija s pristupnicima za plaćanje, upraviteljima kanala i marketinškim modulima s QloApps tržnice bez izmjene temeljnog koda.
Višejezičnost i valuta
Poslužite međunarodne goste s izvornom višejezičnom podrškom i podrškom za više valuta, koja se može konfigurirati po tržištu s administratorske nadzorne ploče.
Zašto pokrenuti QloApps na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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