QloApps je besplatna, open-source platforma za hotelsko poslovanje koja kombinira sustav za upravljanje imovinom (Property Management System), izravni sustav za rezervacije (direct booking engine) i hotelsku web stranicu okrenutu klijentima u jednoj instalaciji. Hotelijeri mogu upravljati inventarom soba, cijenama, porezima i rezervacijama s jedne nadzorne ploče, dok prihvaćaju rezervacije izravno na svojoj web stranici bez plaćanja provizije portalima trećih strana.

Samostalno hostiranje QloAppsa na vlastitom VPS-u (virtualnom privatnom poslužitelju) drži podatke gostiju, evidenciju plaćanja i povijest rezervacija pod vašom potpunom kontrolom, uklanja naknade po rezervaciji uobičajene za hostirane usluge rezervacija i omogućuje vam da prilagodite tijek rezervacije, temu i pozadinsko sučelje (back-office) kako bi odgovarali načinu na koji vaše imanje zapravo posluje.