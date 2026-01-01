TimeTagger je web-bazirani alat za praćenje vremena otvorenog koda izgrađen oko interaktivne vremenske trake i radnog tijeka vođenog oznakama, umjesto krutih projektnih hijerarhija. Dizajniran za slobodnjake, konzultante i pojedince koji naplaćuju po satu, zamjenjuje nespretan softver za radne sate brzim korisničkim sučeljem prilagođenim tipkovnici koje radi u bilo kojem modernom pregledniku i sinkronizira se na svim uređajima.

Samostalno hostiranje TimeTaggera na vašem vlastitom VPS-u drži svaku zabilježenu minutu, oznaku klijenta i izvoz računa pod vašom kontrolom — bez SaaS-a treće strane koji drži vašu povijest naplate kao taoca, bez naknada po korisniku i bez rizika da se račun zatvori tijekom užurbanog tjedna.