Postavite TimeTagger instalacijom jednim klikom.
Osobni pratitelj vremena s privatnošću na prvom mjestu, s interaktivnom vremenskom trakom, oznakama, izvješćima i ugrađenim Pomodoro tijekom rada.
Odaberite VPS plan za TimeTagger
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.
Što možete izgraditi uz TimeTagger
TimeTagger je web-bazirani alat za praćenje vremena otvorenog koda izgrađen oko interaktivne vremenske trake i radnog tijeka vođenog oznakama, umjesto krutih projektnih hijerarhija. Dizajniran za slobodnjake, konzultante i pojedince koji naplaćuju po satu, zamjenjuje nespretan softver za radne sate brzim korisničkim sučeljem prilagođenim tipkovnici koje radi u bilo kojem modernom pregledniku i sinkronizira se na svim uređajima.
Samostalno hostiranje TimeTaggera na vašem vlastitom VPS-u drži svaku zabilježenu minutu, oznaku klijenta i izvoz računa pod vašom kontrolom — bez SaaS-a treće strane koji drži vašu povijest naplate kao taoca, bez naknada po korisniku i bez rizika da se račun zatvori tijekom užurbanog tjedna.
TimeTagger ključne značajke
Interaktivna vremenska crta
Vizualizirajte svoj dan na zumirajućoj vremenskoj traci, gdje možete povlačiti, mijenjati veličinu i dijeliti zapise kako bi točno odgovaralo načinu na koji je posao obavljen.
Praćenje temeljeno na tagovima
Preskočite krute projektne strukture i označite rad slobodnim oznakama, tako da isti zapis može pripadati klijentu, zadatku i šifri naplate istovremeno.
PDF i CSV izvješća
Generirajte filtrirana izvješća po oznaci, razdoblju ili cilju i izvezite ih kao PDF ili CSV za izdavanje računa, računovodstvo i ažuriranja tima.
Ciljevi i Pomodoro
Postavite dnevne, tjedne ili mjesečne ciljeve sati i pokrenite fokusirane Pomodoro sesije izravno unutar alata za praćenje — nisu potrebne dodatne aplikacije.
Sinkronizacija među uređajima
Pratite sa stolnog računala, tableta ili telefona putem responzivnog web sučelja i neka se svaka promjena automatski sinkronizira s vašim samostalno hostiranim poslužiteljem.
Privatnost po dizajnu
Svi zapisi nalaze se u lokalnoj SQLite bazi podataka na vašem VPS-u, tako da imena klijenata, sati i podaci o naplati nikada ne dospijevaju u oblak treće strane.
Zašto pokrenuti TimeTagger na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
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