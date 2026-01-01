Jellyseerr je sučelje za zahtjeve i upravljanje medijima za samostalno hostirane medijske poslužitelje, osmišljeno da korisnicima pruži dotjeran način otkrivanja i traženja sadržaja bez izravnog pristupa Sonarru ili Radarru. Korisnici pregledavaju bogat katalog, podnose zahtjeve i primaju obavijesti kada sadržaj postane dostupan — dok administratori odobravaju zahtjeve i upravljaju ispunjenjem putem čiste nadzorne ploče.

Samostalno hostiranje Jellyseerra uz vaš medijski poslužitelj čuva svu povijest zahtjeva, korisničke račune i vjerodajnice za integraciju na vašem vlastitom VPS-u. Korisnici mogu pregledavati i tražiti sadržaj 24/7 s bilo kojeg uređaja, uz jedinstvenu prijavu s njihovih postojećih Jellyfin, Emby ili Plex računa, čineći iskustvo besprijekornim od trenutka prijave.