Postavite Jellyseerr instalacijom jednim klikom.
Alat za upravljanje zahtjevima za medije koji korisnicima omogućuje otkrivanje i traženje filmova i TV serija za Jellyfin, Emby i Plex.
Odaberite VPS plan za Jellyseerr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Jellyseerr
Jellyseerr je sučelje za zahtjeve i upravljanje medijima za samostalno hostirane medijske poslužitelje, osmišljeno da korisnicima pruži dotjeran način otkrivanja i traženja sadržaja bez izravnog pristupa Sonarru ili Radarru. Korisnici pregledavaju bogat katalog, podnose zahtjeve i primaju obavijesti kada sadržaj postane dostupan — dok administratori odobravaju zahtjeve i upravljaju ispunjenjem putem čiste nadzorne ploče.
Samostalno hostiranje Jellyseerra uz vaš medijski poslužitelj čuva svu povijest zahtjeva, korisničke račune i vjerodajnice za integraciju na vašem vlastitom VPS-u. Korisnici mogu pregledavati i tražiti sadržaj 24/7 s bilo kojeg uređaja, uz jedinstvenu prijavu s njihovih postojećih Jellyfin, Emby ili Plex računa, čineći iskustvo besprijekornim od trenutka prijave.
Jellyseerr ključne značajke
Jellyfin SSO
Korisnici se prijavljuju sa svojim postojećim Jellyfin, Emby ili Plex vjerodajnicama — nije potrebna zasebna izrada računa za vaše postojeće korisnike medijskog poslužitelja.
Sonarr i Radarr integracija
Odobreni zahtjevi šalju se izravno na Sonarr ili Radarr za automatsko preuzimanje i dodavanje u knjižnicu bez ručnih koraka administratora.
Tijek odobravanja zahtjeva
Administratori pregledavaju zahtjeve na čekanju s centralne nadzorne ploče te ih odobravaju ili odbijaju jednim klikom prije nego što započne ispunjenje.
Granularne dozvole
Kontrola pristupa temeljena na ulogama s kvotama i ograničenjima zahtjeva po korisniku sprječava da bilo koji pojedinačni korisnik preoptereti redove za preuzimanje.
Višekanalne obavijesti
Obavijestite korisnike putem Discorda, Telegrama, Slacka, e-pošte, Pushovera i web-hookova kada je njihov zatraženi sadržaj dostupan za gledanje.
Zašto pokrenuti Jellyseerr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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