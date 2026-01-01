MiroFish je AI prediktivni mehanizam izgrađen na OASIS multi-agentnom simulacijskom okviru. On konstruira paralelne digitalne svjetove naseljene tisućama AI agenata, svaki s neovisnim osobnostima, dugoročnom memorijom koju pokreće Zep Cloud, i logikom ponašanja. Korisnici mogu ubrizgati događaje iz stvarnog svijeta kao početne podatke i promatrati kako simulirane populacije reagiraju — stvarajući predviđanja ishoda za trendove na društvenim mrežama, kretanja tržišta i utjecaje politika.

Samostalno hostiranje MiroFisha vam daje namjensku računalnu snagu za resursno intenzivne simulacije i čuva osjetljive poslovne informacije, financijske signale i analize prije objavljivanja u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture. Također zadržavate potpunu kontrolu nad odabirom LLM pružatelja i optimizacijom troškova.