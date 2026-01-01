Postavite MiroFish instalacijom jednim klikom.
AI prediktivni sustav koji koristi simulaciju roja više agenata za predviđanje stvarnih društvenih i tržišnih ishoda.
Odaberite VPS plan za MiroFish
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MiroFish
MiroFish je AI prediktivni mehanizam izgrađen na OASIS multi-agentnom simulacijskom okviru. On konstruira paralelne digitalne svjetove naseljene tisućama AI agenata, svaki s neovisnim osobnostima, dugoročnom memorijom koju pokreće Zep Cloud, i logikom ponašanja. Korisnici mogu ubrizgati događaje iz stvarnog svijeta kao početne podatke i promatrati kako simulirane populacije reagiraju — stvarajući predviđanja ishoda za trendove na društvenim mrežama, kretanja tržišta i utjecaje politika.
Samostalno hostiranje MiroFisha vam daje namjensku računalnu snagu za resursno intenzivne simulacije i čuva osjetljive poslovne informacije, financijske signale i analize prije objavljivanja u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture. Također zadržavate potpunu kontrolu nad odabirom LLM pružatelja i optimizacijom troškova.
MiroFish ključne značajke
Višeagentna simulacija
Tisuće AI agenata s jedinstvenim osobnostima i trajnom memorijom međusobno djeluju u paralelnim digitalnim svjetovima, stvarajući emergentnu društvenu dinamiku.
Društveno modeliranje platforme
Simulira okruženja slična Twitteru i Redditu s objavljivanjem, komentiranjem, praćenjem i ponovnim objavljivanjem kako bi odražavala ponašanje stvarnih platformi.
Kontrole sveobuhvatnog prikaza
Ubacite varijable i udarne vijesti iz sveobuhvatne perspektive kako biste promatrali kako simulirana populacija reagira u stvarnom vremenu.
Automatski izvještaji
Analitička izvješća generirana AI-jem sažimaju ishode simulacija i predviđanja, smanjujući ručno tumačenje složenih interakcija agenata.
Fleksibilan LLM backend
Radi s OpenAI-jem ili bilo kojim pružateljem kompatibilnim s OpenAI API-jem, omogućujući vam zamjenu modela kako biste uravnotežili kvalitetu simulacije i troškove.
Zašto pokrenuti MiroFish na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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