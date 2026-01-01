Postavite Hister u jednom kliku.
Osobna tražilica s lokalnim prioritetom koja cjelovito indeksira vašu povijest pregledavanja i bazu znanja.
Odaberite VPS plan za Hister
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hister
Hister je tražilica otvorenog koda koja automatski indeksira cijeli tekst web stranica koje posjećujete, pretvarajući vašu povijest pregledavanja u privatnu bazu znanja s mogućnošću pretraživanja. Umjesto listanja kronološkog popisa povijesti ili oslanjanja na udaljene tražilice koje profiliraju svaki upit, Hister vam omogućuje da pronađete bilo koju stranicu koju ste već pročitali koristeći njezin sadržaj, a ne samo njezin naslov ili URL.
Samostalno hostiranje Histera čuva vaše podatke pregledavanja, indeksirani sadržaj i upite za pretraživanje u potpunosti na vašem VPS-u. Ista instanca može pretraživati dodatne stranice, indeksirati lokalne datoteke, izložiti MCP krajnju točku AI agentima i služiti više korisnika — sve to bez slanja ijednog upita usluzi treće strane.
Hister ključne značajke
Indeks povijesti cijelog teksta
Automatski indeksira stvarni sadržaj stranica koje posjećujete tako da možete pretraživati po onome što je napisano, a ne samo po URL-u ili naslovu.
Moćan jezik upita
Filtrirajte po domeni, rasponu datuma, jeziku, oznakama i izrazima cijelog teksta koristeći namjensku sintaksu upita izgrađenu za preciznost.
Lokalno indeksiranje datoteka
Usmjerite Hister na direktorije na vašem VPS-u za indeksiranje bilješki, dokumenata i baza znanja uz vašu povijest pregledavanja.
Ugrađeni indeksator
Proširite indeks indeksiranjem vanjskih stranica pomoću tradicionalnog HTTP crawlera ili headless preglednika za stranice s puno JavaScripta.
Višekorisnička podrška
Udomite dijeljenu instancu za tim ili lokalnu zajednicu s indeksima po korisniku i autentifikacijom temeljenom na OAuth-u.
AI i MCP integracija
Omogućite opcionalno semantičko pretraživanje i izložite rezultate AI agentima putem krajnje točke protokola konteksta modela.
Zašto pokrenuti Hister na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.
Istražite više aplikacija za implementaciju
Anki Sync Server Enhanced
Samostalno hostiran Anki poslužitelj za sinkronizaciju s podrškom za više korisnika, sigurnosnim kopijama i web nadzornom pločom