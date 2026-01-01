Hister je tražilica otvorenog koda koja automatski indeksira cijeli tekst web stranica koje posjećujete, pretvarajući vašu povijest pregledavanja u privatnu bazu znanja s mogućnošću pretraživanja. Umjesto listanja kronološkog popisa povijesti ili oslanjanja na udaljene tražilice koje profiliraju svaki upit, Hister vam omogućuje da pronađete bilo koju stranicu koju ste već pročitali koristeći njezin sadržaj, a ne samo njezin naslov ili URL.

Samostalno hostiranje Histera čuva vaše podatke pregledavanja, indeksirani sadržaj i upite za pretraživanje u potpunosti na vašem VPS-u. Ista instanca može pretraživati dodatne stranice, indeksirati lokalne datoteke, izložiti MCP krajnju točku AI agentima i služiti više korisnika — sve to bez slanja ijednog upita usluzi treće strane.