Postavite ThinkDashboard instalacijom jednim klikom.
Lagana, samostalno hostana nadzorna ploča za oznake s tipkovničkim prečacima i minimalističkim tekstualnim sučeljem.
Odaberite VPS plan za ThinkDashboard
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ThinkDashboard
ThinkDashboard je minimalistička, samostalno hostirana nadzorna ploča za oznake izgrađena u Go-u i čistom JavaScriptu za ljude koji žele brzu početnu stranicu preglednika bez preopterećenosti tipičnih homelab nadzornih ploča. Oznake su grupirane u kategorije, organizirane na više stranica i prikazane putem čistog tekstualnog sučelja koje se trenutno učitava na stolnim i mobilnim uređajima.
Svakoj oznaci može se dodijeliti tipkovni prečac, tako da je otvaranje čestog odredišta brzo kao pritisak tipke — bez miša, bez padajućeg izbornika za pretraživanje, bez proširenja trećih strana. Svi podaci nalaze se u JSON datotekama na trajnom volumenu, što sigurnosne kopije čini trivijalnima i čuva vašu kolekciju oznaka u potpunosti na vašem vlastitom VPS-u umjesto na hostiranoj usluzi za oznake.
ThinkDashboard ključne značajke
Prečaci na tipkovnici
Dodijelite prečac bilo kojoj oznaci i otvorite je odmah s nadzorne ploče bez dodirivanja miša.
Minimalističko tekstualno sučelje
Čisto tekstualno sučelje drži fokus na vašim poveznicama umjesto widgeta, vremenskih panela ili servisnih pločica.
Kategorizirane oznake
Organizirajte poveznice u prilagođene kategorije raspoređene na više stranica nadzorne ploče za jasno razdvajanje konteksta.
Prilagodba teme
Prebacujte se između tamnih i svijetlih tema ili izradite neograničene prilagođene varijante boja izravno sa stranice za konfiguraciju.
Pohrana JSON datoteka
Sve oznake, stranice i postavke pohranjuju se kao obične JSON datoteke na trajnom volumenu za jednostavne sigurnosne kopije i kontrolu verzija.
Responzivan dizajn
Izgled se prilagođava telefonima i tabletima tako da je vaša početna stranica jednako brza za korištenje daleko od stolnog računala.
Zašto pokrenuti ThinkDashboard na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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