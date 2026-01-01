ThinkDashboard je minimalistička, samostalno hostirana nadzorna ploča za oznake izgrađena u Go-u i čistom JavaScriptu za ljude koji žele brzu početnu stranicu preglednika bez preopterećenosti tipičnih homelab nadzornih ploča. Oznake su grupirane u kategorije, organizirane na više stranica i prikazane putem čistog tekstualnog sučelja koje se trenutno učitava na stolnim i mobilnim uređajima.

Svakoj oznaci može se dodijeliti tipkovni prečac, tako da je otvaranje čestog odredišta brzo kao pritisak tipke — bez miša, bez padajućeg izbornika za pretraživanje, bez proširenja trećih strana. Svi podaci nalaze se u JSON datotekama na trajnom volumenu, što sigurnosne kopije čini trivijalnima i čuva vašu kolekciju oznaka u potpunosti na vašem vlastitom VPS-u umjesto na hostiranoj usluzi za oznake.