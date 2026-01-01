imgproxy je samostalni poslužitelj visokih performansi za obradu slika u hodu. Umjesto pisanja koda za manipulaciju slikama u vašoj aplikaciji ili plaćanja SaaS naknada po transformaciji, jednom postavite imgproxy i transformirate slike putem URL parametara. Promijenite veličinu, izrežite, pretvorite, dodajte vodeni žig i optimizirajte slike izradom URL-a — bez potrebe za promjenama u vašoj pohrani slika ili cjevovodu isporuke.

Izgrađen na libvips-u, imgproxy obrađuje slike značajno brže od ImageMagicka s manjom potrošnjom memorije. Podržava JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF i više, s automatskim odabirom formata za najbolji omjer kvalitete i veličine. Samostalno hostiranje omogućuje vam neograničene transformacije slika po fiksnoj cijeni VPS-a bez cijena po zahtjevu.