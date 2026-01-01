Postavite imgproxy instalacijom jednim klikom.
Brz i siguran poslužitelj za obradu slika u hodu koji mijenja veličinu, pretvara i optimizira slike putem jednostavnih zahtjeva temeljenih na URL-u.
Odaberite VPS plan za imgproxy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz imgproxy
imgproxy je samostalni poslužitelj visokih performansi za obradu slika u hodu. Umjesto pisanja koda za manipulaciju slikama u vašoj aplikaciji ili plaćanja SaaS naknada po transformaciji, jednom postavite imgproxy i transformirate slike putem URL parametara. Promijenite veličinu, izrežite, pretvorite, dodajte vodeni žig i optimizirajte slike izradom URL-a — bez potrebe za promjenama u vašoj pohrani slika ili cjevovodu isporuke.
Izgrađen na libvips-u, imgproxy obrađuje slike značajno brže od ImageMagicka s manjom potrošnjom memorije. Podržava JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF i više, s automatskim odabirom formata za najbolji omjer kvalitete i veličine. Samostalno hostiranje omogućuje vam neograničene transformacije slika po fiksnoj cijeni VPS-a bez cijena po zahtjevu.
imgproxy ključne značajke
Obrada temeljena na URL-u
Transformirajte slike izradom URL-a — bez promjena koda, bez preinaka u procesu obrade slika i bez SDK-ova za instalaciju u vašu aplikaciju.
Pretvorba formata
Automatski poslužite WebP ili AVIF preglednicima koji ih podržavaju, uz povratak na JPEG ili PNG za starije klijente.
Podrška za pohranu u oblaku
Dohvatite izvorne slike izravno iz S3, Google Cloud Storage, Azure Blob ili bilo kojeg HTTP URL-a bez kopiranja datoteka na poslužitelj.
Zaštita od slikovnih bombi
Ugrađena ograničenja rezolucije izvora i veličine datoteke sprječavaju napade dekompresije koji bi mogli iscrpiti memoriju poslužitelja.
Potpisivanje URL-a
Kriptografski potpisi URL-a sprječavaju neovlašteno korištenje vaše imgproxy instance kao javnog proxyja za slike opće namjene.
Zašto pokrenuti imgproxy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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